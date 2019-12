Robi Vilijams 13. put najslušaniji u Britaniji

LONDON – Britanski pop pevač Robi Vilijams polako ulazi u krug najslušanijih muzičara u Velikoj Britaniji, jer je sa novim albumom uspeo da 13. put bude na prvom mestu.

Toliko puta je na vrhu top lista bio i kralj rokenrola Elvis Prisli.

Robijev album „Božićni poklon“ (The Ćristmas Present) do prošle nedelje bio je na drugom mestu iza grupe Koldplej (Coldplay), ali je sada preuzeo lidersku poziciju.

Apsolutni rekord po broju albuma koji su stigli na prvo mesto drže Bitlsi – oni su imali 15 takvih ploča.

Pesma „Dance Monkey“ australijske pevačice Tones & I, izjednačila je rekord u ženskoj konkurenciji za singl numeru koja je provela najviše nedelja – 10 – na vrhu top lista.

Ovakav uspeh do sada su imale još samo Vitni Hjuston 1992. sa pesmom „I Will Always Love You“ i Rijana sa numerom „Umbrella“ iz 2007.

Luis Kapaldi je na drugom mestu, ali je trenutno glavni favorit na kladionicima da bude na prvom mestu sa božićne top liste.

Robijev uspon znači da samo njegovi solo albumi nisu dostigli prvo mesto, navodi BBC na srpskom.

Albumi Uživo uz Knebvorta 2003. i „Reality Killed the Video Star“ dobacili su do drugog mesta.

On je pevao i na četiri albuma grupe Take That koja su se našla na prvom mestu.

To, dalje, znači da se Vilijams našao na čak 17 albuma koji su bili na top listama najboljih, što kao solo pevač, što kao član grupe.

Ipak, i dalje je daleko iza Ser Pola Mekartija, koji je na top listama bio sa čak 22 albuma.

