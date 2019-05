Roman „Gvozdeni oblaci“ Branislava Jankovića

BEOGRAD – U kafeu knjižari Delfi u SKC večeras je održano predstavljanje novog romana Nišlije Branislava Jankovića „Gvozdeni oblaci“, peti roman u izdanju Lagune.

O novoj hronici istražitelja i raspopa Jevrema Utvića govorili su pisac i piščev zemljak Dejan Stojiljković, koji je i urednik knjige, a promoter je bila predstavnica za odnose sa javnošću Lagune Maja Šarić.

Kako je prepirčala Šarićeva ovoga puta radnja se odvija u Nišu u 19. veka i radnja ovog istorijskog trilera počinje ubistvom žene u haremu Zekerija-paše, jednog od zapovednika grada. Pošto ne može da sam pronađe ubicu, paša traži pomoć od Uzun-age, svog najvećeg neprijatelja, da pronađe i dovede raspopa Jevrema Utvića, razvratnika i bivšeg ubicu, pripadnika Obrenovićeve tajne policije.

Iako mu je glava ucenjena zbog učešća u Milojevoj buni, Jevrem se odaziva pozivu, ali ni njegovo prisustvo na pašinom dvoru ne sprečava nova ubistva. U lagumima ispod pašinih dvorova raspop pronalazi tajne koje će baciti senku sumnje na svakog u istrazi.

Utvić postaje svestan da zločini nisu samopuka i nasumična smaknuća i da tragovi vodedo grčkih fanariota Srbije, Stambolai…jedne žzene Bulut hanume glavne žene Zekerije Paše.

Besomučna potraga vodi čitaoca od ciganskih šatri do turskih zidina, od spaljenih srpskih sela do niških džamija, od izdaja do večnih prijateljstava, od senki do sunca. I do jedne ljubavi zbog koje se paša i aga nikada neće pomiriti.

Prema rečima Dejana Stojiljkovića, Jakovljević piše tako da svaki čitalac mora da čita njegove knjige do poslednjeg daha, koliko su vešto napisane sa puno neočekivanih zapleta i izuzetno zanimljive prepiske koja čini dobar deo priče.

Stojiljković je Jakovljevićevog istražitelja uporedio da detektivom Erkulom Poaroom Agate Kristi, ali koji poseduje srpski mentalitet.

(Tanjug)