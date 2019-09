Roman „Kraj samoće“Benedikta Velsa tema književnog kluba

BEOGRAD – U knjižari Delfi u SKC večeras je bilo veoma živo jer je publika koja je došla na 55. književni klub u većini pročitala knjigu „Kraj samoće“ Benedikta Velsa koja je i bila tema večerašnjeg okupljanja.

Tanja Vučković koja je pokrenula Književni klub i najčešće je medijator razgovora ovoga puta je odabrala knjigu koja je, očigledno, već stekla publiku i u Srbiji.

Vels (1984) je , inače, jedan od najvažnijih mladih pisaca savremene nemačke književnosti.

On je za svoj debitantski roman „Bekovo poslednje leto“ 2008. godine dobio Bavarsku nagradu za podršku umetnosti i po njemu je snimljen film, a ovaj drugi “ Kraj samoće“ dobio je Književnu nagradu Evropske unije i nalazi se na bestseler listama.

O knjizi, koja je do sada prevedena na 40 jezika su veceras govoriti prevodilac i urednik Nebojša Barać i književni i filmski kritičar Miroljub Stojanović, a ovoga puta, više nego ikada, u polemici o pojedinim pitanjima vezanim za ovo delo učestvovalo je više njih iz publike .

Glavni lik i narator je Žil Moro, najmlađi od troje dece koja su iznenada ostala bez roditelja koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći.

On u bolnici rekonstruise svoj dosadašnji život ,kao i životne priče svoje sestre Liz i brata Martija.

To je istovremno ljubavni roman ali višse porodična priča jer svih troje siročadi traže put dosopstvenog identiteta i žele da steknu poverenje u život i ljubav prema drugima.

Detinjstva provedena u internatu ostavila su dubok trag u njihovim životima.i svako od njih troje nastavlja život svojim putem.

„Ovo delo je veličanstveni roman jednog života, jedne porodice, jedne ljubavi, koji obrađuje teška pitanja filozofske dubine, priča dobru priču, a uz to je napisan u osećajnom, literarno-estetski oslobađajućem stilu, koji čitanje pretvara u pravo zadovoljstvo i drži čitaoca u napetosti sve do poslednje strane“, istakao je Barać koji je urednik za nemačku književnost u “ Laguni“. .

Svi koji su se večeras javili da komentarišu „Kraj samoće“ se slažu da je to „veličanstveno delo, dirljiva i savršeno napisana vanvremenska priča“, a da autor stvara uverljive junake izuzetne i nezaboravne slike i koji je pisanju ove knjige posvetio celu godinu.

Barać je naglasio da je najteže napisati knjigu koja se lako čita a istovremeno postavlja teška flozofska pitanje.

