Roman „Kraj samoće“ Benedikta Velsa tema književnog kluba

BEOGRAD – Roman „Kraj samoće“ mladog nemačkog pisca Benedikta Velsa biće tema 55. književnog kluba, u petak, 6. septembra, od 18 sati u knjižari Delfi u SKC-u.

O knjizi će govoriti prevodilac Nebojša Barać i književni kritičar Miroljub Stojanović.

Knjiga nudi odgovor na pitanje ide li naš život utabanim stazama odrastanja i da li udarci sudbine mogu da nanesu nepopravljivu štetu.

Vels je, inače, jedan od najvažnijih mladih pisaca savremene nemačke književnosti.

Prica je o Žilu i njegovom bratu i sestri koji su potpuno različiti.

Njihovo detinjstvo protiče bezbrižno, ali kada im roditelji poginu u saobraćajnoj nesreći, ovaj udarac sudbine ostavlja dubok trag u njihovim životima.

Iako su sve troje završili u istom internatu, svako od njih nastavlja svojim putem.

Žil, koji je nekada bio samouveren, sve više se povlači u izmaštane svetove.

Ipak, sprijateljuje se sa tajanstvenom Alvom i to prijateljstvo zauvek će mu promeniti život.

„Veličanstveno je delo ‘Kraj samoće’, roman jednog života, jedne porodice, jedne ljubavi, koji obrađuje teška pitanja filozofske dubine, priča dobru priču, a uz to je napisan u osećajnom, literarno-estetski oslobađajućem stilu, koji čitanje pretvara u pravo zadovoljstvo i drži čitaoca u napetosti sve do poslednje strane“, istakao je Barać koji je urednik za nemačku književnost u „Laguni“.

(Tanjug)