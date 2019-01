Roman „London“ Vladimira Đurića Đure

BEOGRAD – Kafe knjižare Delfi bio je danas u podne stecište muzičara Novog talasa, poklonika Kastanede, Endija Vorhola, muzike sastava „Idoli“ i „Šarlo Akrobate“, a povodo je bila promocija knjige „London“ Vladimira Đurića Đure, pisca, novinara, i frontmena sastava „Đura i mornari“.

Osim autora o knjizi su govoriti Rodoljub Stojanović, vlasnik Multimedia Music-a i producent, Krle Jovanović, muzičar i Saša Radojević, pisac i dramaturg, a moderator je bila predstavnica za medije „Lagune“ Tanja Vučković.

Kako je autor definisao ovaj roman to je „putovanje u središte avangarde, neobična ljubavna priča smeštena u novotalasni Beograd i London osamdesetih“.

„Glavni junak Jan u svom detinjstvu učio se mistici kod dede Silana koji je i šaman u Homolju, a kad se vratio u Beograd postaće pozorišni i filmski aktivista i zaljubiće se u mladu glumicu Klaru. Razapet između pitanja srca i svog nemirnog i radoznalog duha on odlučuje da se oproba u središtu avangarde, a to je za njega osamdesetih godina 20. veka bio London“, ispričao je autor.

Krle Jovanović je knjigu nazvao „urbanim romanom za one koji traže odgovore na suštinska pitanja u životu“, a Radoljub Stojanović je konstatovao da je u pitanju „neobičan roman u kome se pored ljubavne priče pruža slika umetničke scene Beograda i Londona u kojima se prepliću mistična tradicija i urbani svet“.

(Tanjug)