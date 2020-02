Saksofonista Joshua Redman 19. i 20. marta u Bitefartcafeu

BEOGRAD – Jedan od najpriznatijih i najharizmatičnijih džez saksofonista srednje generacije Joshua Redman održaće dva koncerta u klubu Bitefartcafe 19. i 20. marta, a u okviru koncertnog serijala Musicology Barcaff Sešions.

Redman je učestvovao u velikom broju muzičkih projekata, sarađivajući sa imenaima kao što su Bill Frisell, Herbie Hancock, Quincy Jones, B.B. King, Brad Mehldau, Pat Metheny, Marcus Miller i mnogi drugi.

Bio je dva puta nominovan za Grammy nagradu, osvojio je Thelonious Monk priznanje i neretko je sakupljao najpozitivnije kritike u svetu jaž muzike.

Talenat ovog cenjenog saksofoniste iz Kalifornije dolazi iz njegove porodice. Iako nije odrastao sa svojim ocem, Dewey Redmanom, ova legenda slobodnog džeza jeste ostavila očigledan uticaj na svog sina.

Odrastajući uz majku koja se bavila plesom, još u ranom detinjstvu otkrio ritmove istinskog džeza, soula i bluza, što će se kasnije ispostaviti ključnim u njegovom razvoju.

Joshua je isprva bio naklonjen nauci, mada se muzikom bavio od devete godine kao hobijem, odnosno sekundarnim pozivom, što neće zadugo ostati slučaj.

Nakon završetka studija na Harvardu, upisao je pravo na Univerzitetu Jejl, ali je odlučio da pauzira godinu dana i preselivši se u Njujork sa svojim prijateljima našao se se gotovo nenadano na njujorškoj džez sceni.

Odlučio je da ostane u Njujorku, sklopio ugovor sa kompanijom Warner Bros i izdao svoj prvi album 1993. godine.

To je bilo propraćeno intenzivnom turnejom sa Metinijem, ubzro oformivši svoj prvi kolektiv sa nekim od najuticajnijih umetnika iz sveta modernog džeza, kao što su Brad Mehldau, Ćristian McBridei Brian Blade.

Izdavši „Spirit of the Moment“, „Freedom of the Groove“ i „Timeleš Times“, Redman se pozicionirao kao jedan od najkonzistentnijih uspešnih džez lidera današnjice, dodavši sopran i alto saksofon u svoj instrumentalni arsenal:

Redman je do sada objavio 20 albuma za neke od najistaknutijih izdavačkih kuća, kao što su Warner Bros i Nonesuć.

Trenutno nastupa sa svojim kvartetom, koji čine Aaron Goldberg, Reuben Rogers i Gregory Hutćinson.

