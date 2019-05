Sea Star festival u Umagu za tri dana posetilo 40.000 ljudi

UMAG – Treći Sea Star u Umagu za tri dana, koliko je trajao, posetilo je 40.000 ljudi, a kako se navodi u saopštenju organizatora, po opštem mišljenju predstavlja do sada najbolje izdanje Exitovog istarskog festivala.

U laguni Stella Maris, bez obzira i na kišovito vreme, posetioci su imali priliku da uživaju u nastupima Wu-Tang Clan-a, Nine Kraviz, Svena Vatha, IAMĐB-a, Mahmut Orhana, Ilario Alicantea i Enrico Sangiuliania, ali i regionalnih izvođača i grupa – Bajaga i Instruktori, Hladno Pivo, Vojko V, Fox, Marko Nastić, Petar Dundov i mnogi drugi.

Wu-Tang Clan je u u samoj završnici održao koncert na Sea Star festivalu, a njujorška ekipa dovela je duh Stejten Ajlenda u kristalno plavu lagunu Stella Maris.

Kako se navodi u saopštenju, publika je odreagovala repujući u glas njihove najveće hitove „C.R.E.A.M“, „Triumph“, „Gravel Pit“ i brojne druge, a emotivni vrhunac koncerta bio je poziv tog uticajnog sastava na mir, čime je simbolično zaokružena poruka ljubavi i tolerancije koju su na počektu večeri na tribini #ShareLove zajedno uputili Bajaga, frontmen Hladnog Piva Mile Kekin, gradonačelnik Umaga Vili Bašanese i Dušan Kovačević, osnivač EXIT i Sea Star festivala.

Nastup Wu-Tang Clan-a, koji mnogi smatraju za jednu od najvećih hip-hop grupa svih vremena, na Jadranu ujedno je i njihov jedini nastup u jugoistočnoj Evropi i jedan od svega 12 ukupno na celom kontinentu.

Nakon koncerta, članovi su izjavili da im je ovo bio najbolji nastup na celoj turneji.

Veče pre njih, nastupali su lideri svetske elektronske scene Sven Vath i Nina Kraviz, koji su, navodi se u saopštenju maestralno vodili publiku sve do jutarnjeg sunca, dok je nemački tećno otac „Papa Sven“ kako ga zovu milioni fanova širom planete, podigao energiju na festivalu do najviše tačke sa lakoćom majstora koji ove godine slavi 20 ljetnjih sezona na famoznom španskom ostrvu Ibica.

Nini Kraviz je publika dva puta skandirala ime uz atmosferu kakva se viđa samo na stadionskom rock koncertu, zbog čega je ruska umetnica čak dva puta produžavala set, sve dok sunce iznad lagune nije u potpunosti donelo duh famozne Exitove Dance Arene.

Provod u Umagu počeo je u četvrtak uz žurku zagrevanja na tri pozornice, dok je laguna u petak zasijala u punom kapacitetu i među prvima na sceni ugostila IAMĐB, koja je očarala sve svojim stavom i fuzijom trap i jaž muzike i popularnim hitovima, a uvertiru na glavnoj bini tog dana su joj napravile regionalne hip-hop zvezde High 5, Fox i Vojko V,

Exitova društvena akcija #ShareLove poslala je poruku mira u region

trećeg dana Sea Star festivala, na Exotic laguna bini, tačno u vreme zalaska sunca na Jadranu.

Osnivač festivala Exit Dušan Kovačević, gradonačelnik Umaga Vili Bašanese i frontmeni Bajage i instruktora – Momčilo Bajagić Bajaga i Hladnog piva – Mile Kekin pokazali su ujedinjenost u stavu da nacionalizam i netrpeljivost nikako ne mogu biti put, ako želimo da živimo u normalnom i civilizovanom društvu.

Sledeći događaj u festivalskom kalendaru je EXIT koji će se održati od 4. do 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

Po mnogima ovogodišnje izdanje je dosad i najjače, a glavni razlog je impresivan muzički program koji predvode rok titani The Cure, rok bend o kome se trenutno najviše priča Greta Van Fleet, nekrunisani kralj grime scene Skepta i nova hip-hop diva IAMĐB, kao i najčuveniji Đ svih vremena Carl Cox.

Na preko 40 bina i muzičkih zona u Novom Sadu ove godine će nastupiti i Đ tandem Dimitri Vegas & Like Mike, Đ Snake, The Ćainsmokers, Desiigner, Lost Frequencies, Sofi Tukker i Tom Walker, Ćase&Status i Dub FX, Solomun, Tale of Us, Maceo Plex, Paul Kalkbrenner, Ćarlotte De Witte, Boris Brejća, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J.

(Tanjug)