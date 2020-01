Sedu kosu ne izaziva stres, već godine i genetika

PARIZ – Dermatolozi tvrde da ne postoji

naučni dokaz da stres utiče na preranu pojavu sede kose, i da se ova pojava pre svega pripisuje genetici i starenju, prenosi Rojters.

Ako ste i smatrali da je za naglu pojavu belih vlasi na vašoj glavi kriva užasno stresna nedelja, mesec ili godina iza vas, pa možda čak i jedna određena osoba, izgleda da ste bili u zabludi, tvrde dermatolozi, jer nemaju naučne dokaze za to, piše francuski mesečni časopis „El“ koji je najnoviji broj posvetio kosi.

Kosa, inače dobija boju pomoću melanina, istog pigmenta koji određuje boju kože i očiju. Melanin se lagano gubi sa godinama, zbog čega ona vremenom postaje seda, ne bi li kasnije i potpuno pobelela, tvrde eksperti iz ove oblasti sa američke akademije za dermatologiju.

Kosa opada i izrasta nova, a ćelije koje proizvode pigment u vlasima iznova i iznova se aktiviraju, međutim, kako starimo one na neki način slabe i ovu funkciju vrše znatno usporenije.

Stres je poznat i dokazan uzročnik povećanog i naglog opadanja kosa, ali ni jedno istraživanje nije dokazalo da je stres kriv i da bi kosa mogla naglo da osedi.

Iako smatraju da neka veza postoji, ali ona ne igra značajnu ulogu. Takođe, naučnici tvrde da je nemoguće da kosa pobeli preko noći, što se u nekim slučajevima dešava, te se ovo neretko povezuje sa stresom.

Naime, nestanak melanina iz dlake podrazumeva određen vremenski proces, iako nije vidljiv, on traje, a vidni rezultat dolazi na samom kraju: vlasi postaju sede, izgubivši pigment.

U većini slučajeva, za sedu kosu možete „kriviti“ svoje roditelje, ne stres. Genetika igra najveću ulogu ovde. Zapravo, naučnici su otkrili i koji gen je zaslužan za pojavu sedih, to je IRF4.

Ipak, postoji nešto što može ubrzati pojavu sedih, to je pušenje. Studija od pre sedam godina pronašla je značajnu vezu između konzumiranja cigareta i pojavu sedih pre tridsete.

Pušenje i stres svakako mogu uticati na raniju i veću pojavu sedih vlasi, ali oni nikako ne izazivaju ovu pojavu, tvrde naučnici.

(Tanjug)