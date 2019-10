„Selestina“ premijerno 4. oktobra na sceni JDP-a

BEOGRAD – Predstava „Selestina“, nastala po tekstu Fernanda de Rohasa u režiji Milana Neškovića, biće premijerno izvedena 4. oktobra na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, najavljeno je danas na konferenciji za medije u JDP-u.

Predatava je nastala kao koprodukcija Budva grad teatra i JDP-a.

Roman „Selestina“ pisan je isključivo u dijalogu i smatra se jednim od najvećih dela španske književnosti.

Iako je prvi put objavljen krajem 15 veka, ovaj roman kao i sva klasična dela, nudi niz savremenih i svevremenih tema. To je svet u kom je novac glavni vladar i vrhovni bog, prepun lažnih moralista, koristoljubivaca, svet bez ljubavi i empatije.

Najbolja predstavnica tog sveta je glavna junakinja Selestina, ostarela, prepredena svodnica, koja tačno zna u kakvom svetu živi i snalazi se u njemu najbolje što može. Ona pomaže mladom, beskrupuloznom bogatašu Kalistu da dođe do Malibeje, devojke iz ugledne i bogate porodice, u koju se on navodno zaljubio.

Ova naizgled bezazlena i komična igra se polako pretvara u tragediju, u kojoj svi stradaju na svoj način.

U naslovnoj ulozi je Nataša Ninković,a uz nje se na sceni JDP-a naći Nikola Šurbanović, Marta Bjelica, Nikola Rakočević, Emir Ćatović, Anđelika Simić, Ljubomir Bandović, Katarina Žutić, Maja Stijanović i Lulu Aja Mini Pipi.

Reditelj predstave Nešković je napomenuo da je predstava nastala po jednom delu Fernanda de Rohasa koji je inače bio pravnik.

„To delo se ne igra često nigde u svetu, ali se u poslednjih par godina vratilo u formi opere u pozorište. Zbog čudnog niza suštinskih događaja koje Rohas u svom delu opisuje, postoji neverovatna sličnost s našim vremenom. To me je malo plašilo u procesu nastajanja predstave jer je neki čovek pre 500 godina upozorio ljude da neke stvari promene i drugačije ih promisle, što, eto, ni dan danas nije stiglo do nas“, kazao je Nešković.

On je istakao da je „Selestina“ tragikomedija.

„Slušamo oduvek kako je granica između ludaka, genija, komedije i tragedije jako tanka, možda i nepostojeća. Ovog puta sam želeo da to bukvalno ugradim u predstavu“, kazao je Nešković.

Adaptaciju teksta uradila je Maja Todorović, scenografiju Jasmina Holbus, a kostime Biljana Grgur.

Muziku za predstavu je napisao Vladimir Pejaković.

Maja Todorović je kazala da je „Selestina“ roman i da je bilo izuzetno zahtevno napraviti od njega pozorišni tekst.

„Ono što roman može da istrpi, drama ne može. Milan i ja smo se trudili da u prvi plan izvedemo Selestinu koja predstavlja taj svet površnih ljudi koji biraju da lakše žive uprkos moralnoj ceni koju za to moraju da plate. Sve je isto i danas kao pre 500 godina u Rohasovom delu“, kazala je Todorovićeva.

U naslovnoj ulozi našla se Nataša Ninković koja napominje da je njena Selestina kontroverzna ličnost, što je čini sveprisutnom i prepoznatljivom u današnjom društvu.

„Ona je licemerna i pokvarena, ali sa druge strane ona se teši činjenicom da ne radi ništa što neko od nje ne traži. Ona te potražioce čini saučesnicima i razotkriva ih jednog po jednog, a materjala ima mnogo. Kako vrana vrani oči ne vadi, mi smo tu gde smo baš kao što je to slučaj s Rohasovim junacima pre 500 godina“, kazala je Ninkovićeva i dodala da joj je bilo inspirativno da u predstavi igra glumicu koja igra tu Selestinu.

„Divan je to prostor da se poigram. Nešto se unutar Selestinininog bića buni i za mene je bio veliki izazov da to dočaram na sceni“, kazala je Nataša Ninković.

(Tanjug)