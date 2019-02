Serano, Kremer, Kisin, Simović… ove godine u Kolarcu

BEOGRAD – Velika dvorana Kolarčeve zadužbine danas slavi 87 rođendan, a prema rečima Mirijana Mime Lazarević urednice muzičkog programa Kolarca, predstavlja jedinu prava koncertna dovrana koja je namenski sazidana za potrebe održavanja koncerata umetničke muzike i gotovo da nema umetnika, aktuelnih u svom vremenu , da nisu nastupili u ovoj sali.

Lazarević napominje da muzičari koji nastupe na sceni Kolarca ne pamte imena promotera, organizatora…

„Muzičari pamte salu, pamte drvenu oplatu, pamte dobru akustiku, pamte publiku… oni izgovaraju ime Kolarac. To je ono čime se mi ponosimo“ kazala je lazarević i dodala da je Velika dvorana Kolarčeve zadužbine kao neka dobrodržeća gospođa koja nosi uvek nosi bisernu ogrlicu iako je na njoj neki svilena bluza od pre tridesetak godina ili pomalo pohabani kostim od dobrog engleskog štofa.

„Mi nemamo savremenu opremu, imamo skučena sedišta, nemamo dobru rasvetu, imamo skormno ozvučenje ali s druge strane imamo scenu na kojoj se muzičari prijatno osećaju, imamo odličnu akustiku za solističku i kamernu muziku, dva sjajna Stenvej klavira na sceni i publiku koja voli naše programe i kojima je Kolarac kao drugi dom“ kaže Lazarević i naglašava da brojke idu u prilog njenim tvrdnjama.

„Od 250 koncerata i drugih programa koji se kod nas održe skoro trećina je besplatna za publiku i to su najčešće jedini dostupni programi našim sugrađanima. Izgradili smo povrenje publike a to je , pored zadovoljnih muzičara, najvažnija stvar u našem poslu. Ciklus Kolarac tvoj svet muzike koji se nadovezao na Velikane muzičke scene, već više od 20 godina ima stalnu publiku. I to je poverenje koje smo mi izgradili kvalitetnim programima, atraktivnim solistima, raznovrsnim programskim odrednicama“ kaže Lazarević.

Ona sa velim ushićenjem najavljuje nastavak niza prvorazrednih kulturnih događaja u Kolarcu.

„Virtuoz na usnoj harmonici, na jednom potpuno neobičnom instrumentu kada je klasična muzika u pitanju, Antonio Serano već 9. marta predstaviće se muzikom latinoameričkih kompozitora. Uz klavirsku saradnju Konstance Lehner, ovaj pravi mag na usnoj harmonici obećava nesvakidašnje muzičko iskustvo. Potom slavni violinista Gidon Kremer, prava legenda svetske muzičke scene dolazi sa svojim ne manje slavnim kamernim orkestrom Kamerata Baltika koji okuplja najuspešnije muzičare iz baltičkih zemalja i ubraja se u jedan od najboljih kamernih orkestara. Program koji nam donose je nešto što svaki promoter može da poželi. Potpuno ekskluzivno i jednistveno tumačenje Hajdnovih Sedam poslednjih Hristovih reči koje Kremer „ukršta“ sa aranžmanom gudačkog kvarteta br. 15 D. Šostakoviča“ javaljuje Lazarević.

Prema njenim rečima posle tih koncerata uslediće prava poslastica za sve ljubitelje vrhunskog violinskog zvuka.

„U Beograd stiže Roman Simović, naš proslavljeni violinista, koncert majstor Londnoskog simfonijskog orkestra sa apsolutno fantastičnim pijanistom Vadimom Holodenkom i ozbiljnim repertoarom koji obuhvata kapitalna dela pisana za violinu u periodu klasicizma i romantizma“ kaže Lazarević i dodaje da će posle 5 godina na sceni Kolarca nastupiti slavni pijanista Jevgenij Kisin.

„On će publici predstaviti njegovo mačenje Betovena, u susret velikoj godišnjici koja nas očekuje u 2020. godini kada se svuda u svetu obeležava 250 godina rođenja ovog kompozitora“ kazala je Lazarević.

Kako kaže već nekoliko godina unazad Kolarac realizuje ciklus pod nazivom Umetnik urednik u gostima koji je namenjen domaćim muzičarima koji nisu dugo svirali na našoj sceni.

„Ove godine, umetnici koji su pozvani da „urede sopstveni program“ su klarinetista Ognjen Popović koji je ne samo vrstan solista nego i veoma talentovani kompozitor.

Među muzičarima urednicima naći će se i Aleksandar Šandorov u izdanju sa muzikom Vlade Divljana koju će, u klavirskom duu sa Nemanjom Nikolićem, prožeti sa muzikom Prokofjeva i Stravinskog. Kontrabasista Ljubinko Lazić koji pripada novoj generaciji svestranih muzičara uređivaće takođe svoj program“ kazala je Lazarević.

Za nju nema dileme da je ponos Muzičkog programa Kolarca osam godina kontinuiranog programa za decu i njihove roditelje koji se zove „Mala škola bontona – Kako se sluša koncert“ kazala je Lazarević.

„Prva smo institucija koja je na ovako osmišljen i jedinstven način otvorila svoja vrata za najmlađe posetioce. Miloš Milovanović koji je deo autorskog tima, ujedno i voditelj programa, potpuno genijalno radi sa decom uzrasta od 5 do 10 godina. To je uzrast kojem je, zvanično namenjen ovaj program. Na taj program stižu i roditelji sa sasvim malom decom, gotovo bebama koje prate ove koncerte. Od Miloša oni nauče šta smeju da rade na koncertu, šta piše u programu, kad se aplaudira i zašto a u drugom delu odslušaju koncert koji je specijalno pripremljen za tu priliku“ kazala je Lazarević.

(Tanjug)