„Slatke priče“ za zdrav i srećan život

BEOGRAD – Ove sedmice je u knjižare stigla jedna korisna knjiga

„Slatke priče“ Slađane Jelić koja otkriva psihološku i biološku suštinu gladi i uživanja u hrani, učeći nas kako da postignemo i sitost i zdravlje i zadovoljstvo.

Ovo je pre svega edukativna, ali i vrlo zabavna knjiga. Naučna utemeljenost njena je najvažnija odlika, a ono što je čini „slatkom“ jeste duhovit način na koji su predstavljena savremena znanja iz psihologije i medicine

Kako je objasnila autorka „knjiga je pisana preciznim jezikom psihologa, ali je istovremeno delo raspričanog pripovedača., „Slatke priče“ će iznenaditi čitaoce najnovijim otkrićima o neutaživoj gladi, prejedanju, uživanju u hrani, magiji slatkiša“

„Knjiga otkriva psihološku i biološku suštinu gladi i uživanja u hrani, učeći čitaoce kako da postignu osećaj i sitost i tako sačuvaju zdravlje“ istakla je Jelićeva.

Autorka je, prema rečimal Vanje Bulića, koji je govorio na promociji knjige,imala spreman naučni rad o čokoladi, koji je pisan strogo naučno, iz ugla psihologa. Verujući u njene spisateljske sposobnosti, Bulić je predložio da se taj rad napiše na „popularan“ način i iz toga su proizašle „Slatke priče“otkrio je Bulić.

Autorka kaže da pribegavanje hrani ne treba da bude glavna strategija prevazilaženja stresa, već da u njoj treba uživati i, naravno, imati meru. Ona dodaje i da je koncept dijete potpuno pogrešan. „Mi ne treba da se uzdržavamo od ukusne hrane, već da nađemo meru u hedonizmu. Čovek je po samoj prirodi hedonista, a dijeta je sasvim suprotan koncept i to jednostavno ne može da uspe.“smatra autorka knjige.

Jedna od njenih poruka je „da treba da se manemo dijeta, te da su one opravdane samo kao medicinske mere i da treba da ih vodi lekar, dok mi sami treba da pokušamo da nađemo meru.“

„Knjiga ‘Slatke priče’ je jedna vrsta misije i obrazovanja. Vrlo je korisna jer je napisana tako da pokriva više aspekata konzumacije hrane“, dodala je autorka.

na, ali ne i poenta života – da to što se jede da bi se živelo nije dovoljno da život bude

Autorka je istakla da nam u današnje vreme treba više obrazovanja i kulture ishrane ako želimo da sačuvamo svoje zdravlje i živimo jedan srećan i lep život.

(Tanjug)