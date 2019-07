SUBOTICA – Svetski poznati muzičar i producent James Lavelle, i mlade zvezde elektro scene, kao što je Matt Sašari, nastupiće u Muzičkom programu 17. Summer3p festivala koji se od 26. do 28. jula održava na atraktivnoj lokaciji Mučkog štranda kraj Palićkog jezera, najavili su danas organizatori.

Čuveni producent, Đ i muzičar, osnivač kultne i veoma uticajne izdavačke kuće Mo’Wax, James Lavelle, nastupiće kao najveća zvezda 17. Summer3p festivala 26. jula.

Dan ranije biće održana projekcija dokumentarnog filma „The Man From The Mo’Wax“ koji govori o njegovom životu i karijeri u biskopu Abazija kao deo programa Festivala evropskog filma Palić.

Gostovanje eminentnog engleskog producenta, osnivača legendarnog projekta UNKLE, rezultat je saradnje Festivala evropskog filma Palić i Summer3p festivala.

UNKLE je Lavell osnovao 1992. godine, a čuveni debi album „Psyence Fiction“ objavljen je 1997.

Ravnopravni član benda tokom stvaranja albuma bio je uticajni Đ Shadow, a na izdanju je gostovala All star ekipa u sastavu Thom Yorke iz benda Radiohead, Mark Hollis iz sastava Talk Talk i Mike D iz postave Beastie Boys, kao i Kool G Rap, Jason Newsted iz benda Metallica i dvojac iz sastava The Verve Badly Drawn Boy and Rićard Ashcroft .

Unikatna kombinacija plesne muzike i atraktivnih gostiju ostavila je značajan trag u popularnoj kulturi.

Deo svog bogatog opusa, koji je već postao deo kolektivne klupske svesti, James Lavelle će predstaviti u plesnom obliku na Summer3p festivalu.

Iste večeri nastupiće jedan od najznačajnijih mađarskiha Đ-eva – Davko.

David Szabaka Davko je već 13 godina na sceni, a sa najpoznatijim mađarskim Đ-em Petereom Maktom deo je kolektiva Truesound.

Lokalna podrška prvog festivalskog dana biće Ćrono aka Daltonist i Migaž.

U subotu 27. jula, cenjeni francuski Đ Matt Sašari predstaviće svoju atraktivnu viziju tećna i teć-housea.

Matt Sašari je evropska Đ zvezda u usponu čije vreme tek dolazi. Iza njega je veliki broj izdanja, uspešnih singlova i remixa.

Nakon Matta nastupiće Nick Reverse, italijanski Đ sa australijskom adresom, osnivač brenda WeLove: izdavačke kuće, agencije i serijala uspešnih žurki.

Iste večeri nastupiće kao lokalna podrška Ascaloon i Hansol b2b No Else.

U smiraj Porodičnog dana, u nedelju 28. jula, zabavu čitavoj porodici prirediće domaći Đ-evi Andy Dee i Neomodern a uvod će napraviti kamerni ansambl Guarden Quartet iz Subotice.

Summer3p festival podržavaju: Grad Subotica, AP Vojvodina, Kancelarija za mlade Subotica i Fondacija „Danilo Kiš“.

(Tanjug)