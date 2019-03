Springstinov gitarista Little Steven stiže na Arsenal Fest

BEOGRAD – Slavni američki gitarista i pevač, glumac i multimedijalna ličnost, Steven Van Zandt poznatiji kao Little Steven sa svojim mnogoljudnim bendom The Disciples of Soul sviraće prvi put u Srbiji 20. juna na Main Stage-u Arsenal Festa 09 u Kragujevcu.

Poznat i po ulozi Silvija Dantea u hit seriji „Sopranos“, Little Steven je već decenijama „desna ruka“ najveće američke rok zvezde „Gazde“ Brusa Springstina (Bruce Springsteen).

Kao svestrani i harizmatični zaljubljenik u muziku koristi svaku pauzu u radu Springstinovog pratećeg E Street Banda da širi dobre vibracije, bilo kroz svoju radio emisiju, mnogobrojna predavanja ili, posebno, svirke sa svojim The Disciples Of Soul.

Little Steven se vratio svojim rhythm and blues korenima sa „Soulfire“, prvim autorskim albumom u poslednjih 15-ak godina, kog je uticajni časopis Rolling Stone proglasio za jedan od najboljih u 2017. godini. Moć živog nastupa Little Stevena najbolje dokumentuje nedavno objavljeni “Soulfire LIVE!”, trostruko CD boks set izdanje, koje se pojavilo i na sedam vinila i dva Blu-Ray diska, snimljeno tokom “Soulfire Tour”, njegove prvi samostalne turneje u poslednje dve decenije.

Kako je izvestio londonski Expreš: „Veličanstveno rokenrol veče bez premca… Ako u muzici možemo pronaći zajedništvo, razmeniti muzičke ukuse i uživati u njima, onda Little Steven svojim nastupom daje još jednu radosnu mogućnost povezivanja“.

„Za 20. juni ne postoji bolji program nego Little Stevenovo vođenje kroz istoriju svih formi američke tradicionalne muzike 20. veka. To je praznik za koji se svečano spremam radoznalih ušiju“, kaže uticajni rok publicista Petar Peca Popović.

Posebnost gostovanja u Kragujevcu Little Stevena biće i predavanje koje će održati u okviru Arsenal Festa o istoriji rokenrola i pop muzike.

Kao osnivač fondacije „The Rock and Roll Forever“, Steven Van Zandt na svakoj stanici svoje turneje drži besplatne radionice „TeaćRock Profešional Development Workshops“.

Od izvođača Arsenala 09 za sada su najavljeni 19. juna metalci Testament, 20. juna kantautor Mile Kekin, 21. juna pank rokeri Hladno pivo, 22. juna indi rok muzičar Kurt Vile and the Violators, legendarni Partibrejkers, reper Vojko V i alternativni Vizelj.

(Tanjug)