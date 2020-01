Šta čeka našu galaksiju za dve i po milijarde godina?

ZAGREB – Naša galaksija Mlečni put je počela da se sudara sa dvema patuljastim galaksijama Velikim i Malim Magelanovim oblakom, saopštili su hrvatski astronomi.

Oni su saznali ovu vest iz astronomskog časopisa „Erth Sky“ (Zemljasko nebo).

Astronomima je poznato da je predviđeno da se Mlečni put sudari sa velikom spiralnom gaksijom Andromeda, što bi trebalo da se dogodi za četiri milijarde godina, a za sada su počele da nam se približavaju dve galaksije – Veliki i Mali Magelanov oblak, koje kruže oko Mlečnog puta, pa se može očekivati da dođe do sudara.

To približavanje je prvi signal da predstoji sudar Mlečnog puta sa Velikim i Malim Magelanovim oblakom, a kao posledica tog sudara već se rađaju nove zvezde.

Astronomi već od 60-ih godina prošlog veka promatraju dugačak trag gasa koji potiče iz Magellanovih oblaka, a koji nazivaju Magelanovim potokom. Taj trag gasa proteže se kroz galaktički južni pol Mlečnog puta, piše „EarthSky“.

Magelanovi oblaci trebali bi da se u pravom smislu sudare s našom galaksijom za nekoliko milijardi godina, ali prema najnovijim podacima koje su 8. novembra astronomi predstavili na skupu Američkog astronomskog društva (AAS) u Honoluluu, čini se da su se već sada pojavili prvi znaci kolizije.

Naime, prilikom spajanja galaksija obično se stvaraju nove zvezde, a astronomi su nedavno na periferiji naše galaksije, u blizini Magelanovog potoka, uočili novi zvezdani skup. Na tom predelu se inače nalaze najstarije zvezde naše galaksije, a stručnjaci su otkrili kako su zvezde ovoga skupa sastavljene od materijala iz Magellanovog oblaka.

Tako su naučnici tek nedavno shvatili kolika je pretnja našoj galaksiji Veliki Magelanov oblak.

Prema istraživanju koje je u februaru 2019. objavljeno u časopisu „Monthly Notices“ (Mesečne beleške) britanskog Kraljevskog astropnomskog drštva, Veliki Magelanov oblak zasigurno će se sudariti s našom galaksijom i to mnogo pre nego što se mislilo.

Do tog otkrića naučnici su došli nakon što su izradili kompjuterske simulacije kretanja Magelanovog oblaka, pri čemu su ustanovili da umesto da na sigurnoj udaljenosti kruži oko našeg Mlečnog puta, Veliki Magelanov oblak će se nakon nekog vremena sudariti s njom.

Naučnici procenjuju da je Magelanov oblak trenutno od nas udaljen oko 163.000 svetlosnih godina i da se udaljava brzinom od 400 kilometara u sekundi. No simulacije astrofizičara sa Univerziteta Darem pokazuju da će Veliki Magelanov oblak u jednom trenutku usporiti, okrenuti se prema nama i sudariti se s našom galaksijom. Sudar bi trebalo da se dogodi za oko dve i po milijarde godina.

U slučaju da čovečanstvo preživi toliko dugo, čeka ga pravi spektakl. Postoji, naime, mogućnost da će se prilikom sudara aktivirati crna rupa u sredini naše galaksije i početi da guta sve što se nalazi oko nje uvećavajući se deset puta.

„Dok se bude hranila okolnim gasom crna rupa će izbacivati velike mlazove radijacije“, rekao je voditelj istraživanja, kozmolog Marius Kautun.

„Mada ti mlazevi neće uticati na nas, postoji mala mogućnost (1-3%) da će prilikom sudara dve galaksije naš Sunčev sistem biti izbačen u međuzvezdani prostor“, dodao je Kauton.

Naučnici sumnjaju da će prilikom stapanja Mlečnog puta i Andromede doći i do međusobnog sudara zvezda ili planeta, no nadolazeća galaksija s više od 250 milijardi sunaca ipak će napraviti „nered“ unutar našeg Mlečnog puta, smatra astrofizičar Karlos Frenk sa Univerziteta Darem.

Sve će se poremetiti unutar naše galaksije, a Sunčev sistem bi i mogao biti izbačen u spoljni svemir. U slučaju da se to dogodi, sumnjam da će naši potomci, ako ih tada uopšte bude bilo, moći preživeti“, objasnio je Karlos Frenk

(Tanjug)