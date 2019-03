Svetski dan(i) poezije: Čitanje grada

BEOGRAD – Kroz različite programe i u prisustvu autora iz nekoliko evropskih zemalja i Srbije, Svetski dan poezije biće obeležen od 21. do 23. marta u Kulturnom centru Beograda festivalom koji će se baviti temom odnosa savremene poezije i grada – grada koji nije samo ambijent već i identitetska odrednica koja oblikuje pesnički subjekt.

Program naslovljen „Svetski dan(i) poezije 2019: Čitanje grada“ baviće se pitanjima kako čitati grad, ako je grad poetski tekst kojim jezikom je ispisan – u vezanom ili slobodnom stihu, da li su varoši beskrajne prozodije, umemo li da čujemo njihov ritam, umemo li da čitamo naše gradove ili samo u njima živimo, šta su pesnicima ljudske naseobine – bodlerovski/nastasijevićevski pakao ili obećanje slobode, poetska razglednica ili zagonetni palimpsest, megapolis ili palanka…

Odgovori će se tražiti kroz poeziju autora i autorki iz Sarajeva, Šibenika, Nikšića, Zadra, Beča i Klagenfurta, Požege, Zagreba, Novog Sada, Mostara, Niša, Frankfurta, Rima, Lugana i Beograda.

Organizatori najavljuju tribinu „Velegrad i poezija“, „Književni kafe Gete Instituta i Kulturnog centra Beograda“, „Domaće čitanje grada: Beograd & out of Belgrade“, tribinu „Između gradova“, programski segment „Out of Serbia: Sarajevo /Mostar / Zadar / Šibenik / Županja / Nikšić“, kao i program „Iz dalekih gradova“.

Svetski dan poezije Unesko je proglasio 1999. i dve godine potom, Kulturni centar Beograda je, oslanjajući se na sopstvenu ali i ukupnu tradiciju organizacije pesničkih programa u Beogradu, u saradnji s pesnikinjom Dubravkom Đurić, započeo manifestaciju posvećenu savremenoj poeziji koja je vrlo brzo prerasla u međunarodni pesnički festival.

Ovim povodom u Srbiji su do sada gostovali pesnici poput Adama Zagajevskog, Eve Lipske, Amira Ora, Uvea Kolbea, Ane Blandijane, Valerija Magrelija, Aleša Debeljaka, Džeroma Rotenberga, Gerharda Falknera…

Poslednjih godina ovaj festival razvija i mogućnosti za gostovanje i predstavljanje srpskih pesnikinja i pesnika na prestižnim festivalima Evrope.

Svake godine manifestacija nosi novi tematski predznak, a programski akcenat svakom izdanju festivala daje uvek različit pesnik/pesnikinja.

Ovogodišnji urednik festivala je pesnik i prevodilac Dragoslav Dedović.

(Tanjug)