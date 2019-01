Taler: Ne gledamo dalje od onoga što vidimo na prvi pogled

ZAGREB – Mladoj hrvatskoj glumici Tari Taler je uloga Blanke, koju igra u prvoj regionalnoj seriji u HBO produkciji „Uspeh“, otvorila, kaže, potpuno drugačiji pogled na ljude, na one koje vidimo kao krivce, a ustvari su žrve, a do uloge je došla gotovo slučajno.

Na prvu audiciju za ulogu u seriji iz HBO produkcije na koju je pozvana, Tara nije mogla da dođe jer je bila na poslu u MekDonaldsu.

Drugi put je slučajno imala slobodan dan, pa je došla na audiciju i posle prvog i drugog kruga dobila ulogu.

„Rekli su mi – sad možes da daš otkaz u MekDonaldsu“, kaže Tara i dodaje da je imala sreću da dobije priliku da odigra ulogu devojke koja joj je po karakteru potpuno suprotna.

Serija „Uspeh“ je, kaže ona, priča o ljudima koji su pristali da budu potlačeni, ali i o tome šta se dogodi kada u jednom trenutku odluče da kažu „ne“ nepravdi i počnu da se bore za svoj život, onakav kakav zaista zaslužuju.

Tara otkriva da je kroz proces rada na liku shvatila da se Blanka svojim ponašanjem štiti i da je njen odbrambeni mehanizam da bude bezobrazna i bahata, ali da je zapravo ranjiva osoba.

Ispričala je da su joj kada je prvi put došla na audiciju objasnili da je Blanka oportunista, vulgarna i zgodna devojka s jeftinom šminkom.

„Ali, Blanka nije to. Kada počnete da gledate seriju videćete malu prostakušu. Međutim, ona ima 18 godina, ostala je bez mame, ima tatu koji je zlostavlja, dečka koji je zlostavlja, oseća se kao da je ceo svet protiv nje. Razumem da ona sebe krivi, ali ona nije kriva, ona je žrtva. Ona ima štit, a ljudi ne gledaju dalje od onoga što vide na prvi pogled“, ističe Taler.

Većina nas, kao i likovi iz serije, prihvata svoju podaničku poziciju kao nešto što je neminovno, kaže glumica.

„U seriji ćete upoznati petoro potlačenih ljudi koji to prihvataju. I kad se dogodi jedan događaj, njihov kompletan život, ta idila na koju su pristali je razrušena i sad se spasavaju. I iz tog razrušenog se počnu boriti za onaj život koji zaslužuju. U nesreći tog groznog događaja dobili su snagu da prvi put u životu promene svoj život na bolje“, sumira utiske o seriji mlada glumica.

Govoreći o saradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem, Tara kaže da se dogodila „ljubav na prvi pogled“.

„Kad smo se upoznali, jednostavno smo kliknuli. On je rekao šta želi od mene, ja sam to razumela… Jednostavno smo se razumeli. Što se mene tiče, to je bio savršeni spoj“, ističe mlada glumica.

Kaže da je reditelj u proces stvaranja serije uneo dosta humora, te da joj je dozvolio da sama nađe put.

„Nije mi davao gotov proizvod, rekao mi je šta želi i da sama dođem do toga. Kada sam se dvoumila, pitao me šta mislim i onda bih sama sebi dala odgovor“.

Hrvatska glumica snimala je i seriju u Beogradu, a srpska prestonica ju je šarmirala.

„Iako mnogo veći od Zagreba, Beograd je sačuvao toplinu. Kakvi su ljudi, takav je i ceo grad“, kaže Tara i dodaje da bi volela da se vrati u srpsku prestonicu.

„Možda ako dobijem priliku i da studiram tamo“, kaže Tara, koja je već jednom pokušala da upiše akademiju u Zagrebu.

Kad je reč o daljim koracima u karijeri, sve opcije su otvorene.

„Pokušaću da upišem akademiju u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu. Nisam se još odlučila šta ću, bilo bi mi lepo u Beogradu i FDU je na dobrom glasu“, kaže mlada hrvatska glumica koja se sprema za Njujork, gde će u aprilu snimati film u švajcarskoj produkciji.

Svih šest epizoda serije „Uspeh“ biće dostupne 6. januara na platformi HBO GO, dok će po jedna epizoda serije premijerno biti emitovana svake nedelje u 20 sati na kanalu HBO.

(Tanjug)