“Testament” obeležio prvo veče Arsenal festa

KRAGUJEVAC – Jedan od najuticajnijih američkih treš metal bendova “Testament” obeležio je prvo veče devetog “Arsenal festa”, okupivši 7.000 fanova u Kneževom arsenalu.

Metal muzika bila je u fokusu sinoćnog otvaranja kragujevačkog festivala, koji svake godine publiku iznenadi nekim velikim imenom svetske muzičke scene, a ovoga puta to je “Testament”, ali i Litl Stiven, “Red Fang” i Kurt Vajl koji će biti gosti Kragujevca narednih dana i koji prvi prvi nastupaju u Srbiji.

U izjavu pevača benda “Testament” Čaka Bilija da kod njih i posle više od 30 godina važi načelo „pravo u glavu“, uverili su se svi koji su se sinoć okupili ispred glavne “Arsenalove” bine na koju su slavni metalci izašli u 23.30 sati.

Zagrevanje su pružili kragujevački bend “Dead Joker”, čiji je ded metal zvuk privukao posetioce da se okupe u velikom broju, da bi se gužva ispred “Main stage”-a formirala već sa nastupom popularnih folkmetalaca “Pero Defformero” koji su odsvirali “Gastarbajter”, “Gotičarka”, “Kauboj iz Bosne”, “Došli smo do kraja puta”…

Očekivano najveće interesovanje izazvao je “Testament” koji ove godine obeležava dve decenije od albuma “The Gathering” sa kog su izveli „D.N.R”, “Down for Life”, “Eyes of Wrath“ i “Legions of the Dead”.

“Zahvaljujemo što ste nas pozvali. Hajde da napravimo žurku! Evo jedne od mojih omiljenih pesama”, rekao je Bili i usledila je “Low”, uz gromoglasno pevanje fanova.

Narednu “Stronghold” posvetio je svima u Kneževom arsenalu, u kojima, kako je istakao, vidi jedinstvo o kome i govori ta numera.

“Svi mi volimo hevi metal i ova pesma je o svima nama. U vama ja vidim to jedinstvo. Ništa nije kao hevi metal, zar ne? A sada se vraćamo staroj školi”, poručio je Bili oduševljenoj publici i okrenuo se starim hitovima “Into the put”, “Electric Crown”, “Disciples of the Watć”.

“Mnogo vam hvala što ste nam pokazali ljubav. Volimo i mi vas. Budite takvi i sledeći put kada dođemo u vaš grad i pokažite mi sada ‘Practice what you preać’”, poručio je Čak Bili.

Na “Garden stage”-u smenjivali su se bendovi “Mud Factory”, “Majdan”, “Urban instinkt”, “Len Jem”, “Odgovor”, “Vesela mašina”, “Alitor”, ali najviše publike privuklo je legendarno “Atomsko sklonište” sa hitovima “Treba imat dušu”, “Pakleni vozači”, “Ljubomora”, “Do ponoći od ponoći”…

Druge večeri “Arsenal festa” nastupaju Vlatko Stefanovski, Litl Stiven, Darko Rundek, “Ritam nereda”, Mile Kekin, Dejan Cukić i drugi.

