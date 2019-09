The Brand New Heavies posle tri godine ponovo u BG

BEOGRAD – Autentični jaž-funk-soul-RnB sastav The Brand New Heavies održaće dva koncerta ( 29. i 30. oktorba) u beogradskom klubu Bitefartcafe, a u okviru koncertnog serijala Musicology Barcaff – Sešions.

Pioniri londonske Acid jaž scene The Brand New Heavies svoju veliku ljubav prema „fank gruvu“ iz sedamdesetih godina uspeli su da transformišu u sofisticirani zvuk koji ide putevima klasičnog soula i to u eri u kojoj dominira hip-hop.

(Tanjug)