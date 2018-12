The Cure objavljuju novi album sledeće godine

BEOGRAD – The Cure, jedan od diskografski najuspešnijih rok bendova svih vremena, sledeće godine objaviće novi album, potvrdio je frontmen sastava Robert Smit ubrzo nakon što je objavljeno da bend na proleće ulazi i u Rokenrol dvoranu slavnih, saopštili su iz Exit festivala.

Biće to njihov 14. studijski album, i to 11 godina nakon njihovog poslednjeg izdanja „4:13 Dream“ iz 2008. godine, a poput drugih velikana koji primećuju veliki povratak rok muzike, i Smit je izjavio da je inspiracija za novi album došla upravo od mladih muzičara.

„Slušajući ove mlade snage dobio sam snažnu motivaciju da i sami uradimo nešto sveže“, izjavio je Smit i dodao da za nekih dest nedelja ulazi u studio sa ostatkom benda

The Cure iza sebe imaju oko 30 miliona prodatih albuma i smatraju se jednim od najuticajnijih bendova u istoriji popularne muzike sa 13 studijskih, 11 kompilacijskih i pet koncertnih albuma. Bend iduće godine slavi i 40 godina rada, zbog čega će posle niza nasumičnih i rekordno rasprodatih nastupa, naredne godine krenuti i na svetsku turneju koja obuhvata svega dvadesetak odabranih nastupa širom sveta.

Među njima, Smit je lično odabrao i EXIT, gde će prvi put u Srbiji, The Cure nastupiti u četvrtak, 4. jula.

Ulaznice za mnoge od ovih datuma u 2019. godini, planule su u rekordnom roku, a više od trećine kapaciteta Petrovaradinske tvrđave na dan njihovog nastupa je popunjena.

U toku je novogodišnja akcija EXIT festivala, gde se kupovinom ulaznice za EXIT festival po promotivnoj ceni od 6.490 dinara, na poklon mogu dobiti i ulaznice za morske festivale u organizaciji EXIT tima, Sea Star festival, koji će 24-25. maja biti održan u Umagu, kao i Sea Dance festival koji će krajem avgusta biti održan na plaži Buljarica u Budvi.

U prodaji je i dnevna ulaznica za prvi dan festivala i nastup sastava The Cure po ceni od 2.990 dinara za parter, 4.490 dinara za fan pit, kao i 12.000 dinara za dnevnu VIP Gold ulaznicu.

EXIT festival biće održan od 4. do 7. jula 2019. na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, a pored sastava The Cure potvrđeni su i Greta Van Fleet, Dimitri Vegas & Like Mike, Phil Anselmo & The Illegals, Sofi Tukker, Tarja, The Selecter, Peter and the Test Tube Babes i brojni drugi, a uskoro stižu i nova pojačanja, te prva imena za legendarnu Dance Arenu.

(Tanjug)