Tom Odel objavio novi video pre koncerta u Beogradu

BEOGRAD – Manje od dve nedelje ostalo je do prvog koncerta Toma Odela u Beogradu, a ova mlada britanska zvezda obradovala je svoje fanove novim video spotom za pesmu “Go Tell Her Now”.

Album “Jubille Road” objavljen u oktobru prošle godine, treće je studijsko izdanje Toma Odela, nakon izuzetno uspešnih “Long Way Down” (2013) i “Wrong Crowd” (2016) koji su ga vinuli u zvezde i osigurali mu zavidno mesto na svetskoj muzičkoj sceni.

Iako je naslov albuma fikcija, ovo je do sada najiskreniji i najličniji album Toma Odela, na kojem prepliće maštu i stvarne životne priče o vremenu koji je proveo u Ist Endu sa tadašnjom devojkom.

Namerno odabravši da ne kaže pravo ime ulice, da bi sačuvao privatnost nekadašnjih komšija, Odel je otvorio srce i dušu u stihovima koje oslikavaju trenutke radosti, ali i prave životne drame tog kraja Londona.

“Ovaj album sam napisao u ulici sa terasastim, rustičnim kućama u istočnom Londonu. Stihovi su inspirani životima prijatelja koje sam stekao živeći tamo”, rekao je Odel o ovom izdanju i dodao da se nada da će i slušaoci u njemu uživati koliko i on kada ga je komponovao.

Multitalentovani umetnik preuzeo je čitavu kontrolu nad ovim izdanjem u svoje ruke – ne samo da je komponovao, napisao i na klaviru izveo svojih deset novih pesama, već ih je i sam isproducirao.

Promociju ovog albuma započeo je singlom “If You Wanna Love Somebody”, zatim je objavio video za naslovnu pesmu sa albuma, a na odlične reakcije naišli su i singlovi „Half As Good As You“ koji je Odel snimio sa Alis Merton, kao i “You’re Gonna Break My Heart Tonight”.

U jeku turneje koja je za Odela započela vrlo uspešno, a samo dve nedelje pre njegovog dolaska u Beograd, objavio je još jedan spot i to za pesmu “Go Tell Her Now“.

“Bend i ja smo uživali snimajući ovaj video, nadam se da će vam nabaciti osmeh na lice!”, napisao je Odel na društvenim mrežama i pozvao fanove da pogledaju novi spot.

“Jubilee Road” turneja Toma Odela 12. februara dovodi i u Halu sportova “Ranko Žeravica”.

U Beograd kao svog specijalnog gosta dovodi još jednog Britanca, sjajnog Toma Speita, koji će ovom prilikom predstaviti svoje novo izdanje “Collide”.

(Tanjug)