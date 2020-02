Tri srpska filma u nastajanju podržana u Sloveniji

BEOGRAD – Slovenački filmski centar podržao je tri srpska projekta u okviru Konkursa za sufinansiranje manjinskih slovenačkih koprodukcija – „Majka Mara“ u režiji Mirjane Karanović (This and That Productions), zatim kratki igrani film „Sami“ u režiji Stefana Orlandića Stojanovskog (Living Pictures) i kratki animirani film „O novcu i sreći“ Ane Nedeljković i Nikole Majdaka (Filmska kuća Baš Čelik).

Prijavljivanje za slovenački Konkurs za sufinansiranje manjinskih koprodukcija u 2019. godini trajalo je od 2. avgusta do 30. septembra 2019. godine.

Podneseno je 39 prijava, od kojih je 38 ušlo u obzir za razmatranje, a komisija je odabrala sedam koprodukcijskih projekata (pet dugometražnih i dva kratka) koji su podržani u ukupnom iznosu od 250.000 evra.

Projekat „Majka Mara“ je Slovenački filmski centar podržao sa 52.000 evra, projekat „O novcu i sreći“ je dobio 19.000 evra, a „Sami“ 16.000 evra.

Sva tri ostvarenja ranije je podržao Filmski centar Srbije.

„Majka Mara“ je, pre Slovenije, obezbedila podršku nacionalnih fondova u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao podršku MEDIA programa.

Projekat za film „Sami“ podržali su Gradski sekretarijat za kulturu, rumunski Nacionalni centar za kinematografiju, Makedonska filmska agencija i SEE Cinema Network.

„O novcu i sreći“ je osvojio nagradu za produkciju i postporodukciju na Animarkt pičingu u Poljskoj.

(Tanjug)