Tricky nastupa 29. aprila u Beogradu

BEOGRAD – Trip-hop muzičar i producent sa svetskom slavom, Triki (Tricky) održaće koncert 29. aprila u dvorani „Amerikana“ Doma omladine Beograda, najavili su organizatori.

Trikijevom nastupu u Beogradu prethodiće 6. marta objavljivanje EP-a „20,20“, koga je danas najavio spot „Lonley Dancer“ (feat. Anika).

Nakon saradnje sa kultnim bendom Mašive Attack, Tricky je objavio debi solo album „Maxinquaye“ (1995), sa hitovima kao što su „Aftermath“, „Ponderosa“, „Overcome“ i „Black Steel“, postavši svetska zvezda i jedan od najuticajnijih pionira trip hopa.

Triki je svoj jedinstveni muzički izraz, prepoznatljiv po višeslojnom, mračnom spoju hip hopa, alternativnog roka i rage (ragga), nastavio da razvija na ukupno 13 albuma, od kojih je poslednji bio „Ununiform“ (2017).

Trikijeva saradnica Martina Topley Bird do danas je ostala verovatno najprepoznatljiviji vokal njegovih pesama, mada je sarađivao i sa Bjork, Neneh Ćerry, PJ Harvey, Cindy Lauper… dok se sada na „Lonley Dancer“ pojavljuje pevačica iz Berlina Anika.

„Nikad me nije zanimalo da budem najbogatiji momak na planeti. Moj stav je bio, preokrenuću muziku naglavačke. Stvoriću zvuk koji niko do sada nije čuo“, objašnjava sebe Triki, pravim imenom Edrijen Tous, u nedavno objavljenoj autobiografiji „Hell Is Round the Corner“.

