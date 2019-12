Umrla pevačica grupe Rokset

LONDON – Pevačica švedske grupe Rokset Mari Fredrikson preminula je u 61. godini nakon teške bolesti, saopštila je danas njena porodica.

Ona je preminula u ponedeljak, 9. decembra, nakon dugogodišnje borbe sa teškom bolesti, prenosi Dejli mejl.

Fredrikson je osnovala bend Rokset 1986. godine zajedno sa Per Gesijem, a najpoznatija je po hitovima „You got a look“ i „It mush have been love“.

Fredrikson je 2002. godine nakon što je kolabirala tokom trčanja saznala da ima tumor mozga koji je uklonjen, nakon čega su usledili meseci zračenja.

Zbog bolesti je ostala slepa na jedno oko i oštećen joj je sluh, a mesecima je i otežano pričala.

Nakon tri godine je ozdravila i vratila se pevanju.

Za sobom je ostavila supruga, ćerku (26) i sina (23), koji su saopštili da će ona biti sahranjena u krugu najbližih prijatelja.

(Tanjug)