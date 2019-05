Univerzitet u NS donirao laptopove Univerzitetu u KM

KOSOVSKA MITROVICA – Delegacija Univerziteta u Novom Sadu, na čelu s pokrajinskim sekretarom za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Vojvodine Zoranom Miloševićem, danas je tokom posete Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici uručila toj ustanovi donaciju od pet laptopova.

Milošević je naglasio da ova poseta označava nastavak dugogodišnje uspešne saradnje dva bratska univerziteta.

Prištinski univerzitet je najsnažnija žila kucavica samopoštovanja Srba na Kosovu i Metohiji, i to je upravo razlog zašto je odavde počela naša trodnevna poseta južnoj srpsko j pokrajini, istakao je Milošević.

„Ovo nisu samo dolasci koji privlače pažnju medija, već svedoče o trajnoj vezi koju imamo i kojom ćemo se ponositi godinama, vekovima unapred. Uvek ima dovoljno razloga doći ovde. Uvek sam ohrabren i obodren jer sa mnom dolaze i oni kojima je to prvi put i to je samo početak. Ljudi kada sarađuju, oni ne traže zašto to treba činiti“, rekao je Milošević.

On je dodao da Prištinski univerzitet zaslužuje punu ljubav Srbije i svih koji imaju Srbiju u srcu, prenela je TV Most.

Prema njegovim rečima, donacija laptopova puno znači Prištinskom univerzitetu, ali više od toga činjenica da ima podršku ostalih visokoobrazovnih ustanova i države Srbije.

Rektor Prištinskog univerziteta Zdravko Vitošević naglasio je da sve raduje sama ideja da dolaskom na Prištinski univerzitet donesu duh saradnje i zajedništva koji govori o tome da Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici i njegovi student nisu sami na KiM.

“Kada imamo ovakve prijatelje i privilegiju i čast da se družimo s njima, ne osećamo se sami. Oni znaju šta je nauka, šta je obrazovanje, ali znaju i šta je ono što se zove čast, moral i ljubav prema svom narodu”, istakao je Vitošević.

Tokom trodnevnog boravka na KiM, gosti iz Vojvodine posetiće Prizrensku bogosloviju, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, a uručiće i pomoć narodnim kuhinjama, navodi TV Most.

(Tanjug)