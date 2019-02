„Uriah Heep“ održali koncert u Sava centru

BEOGRAD – Britanski hard-rok bend „Uriah Heep“ održao je sinoć koncert u Sava centru, pred više od 2.000 fanova, a u sklopu turneje na kojoj promovišu 25. album „Living the Dream“.

Moćni veterani, predvođeni jednim od osnivača, gitaristom Mikom Boksom i raspoloženim pevačem Bernijem Šoom, pokazali su da, i posle skoro 50 godina postojanja benda, zvuče sveže i beskompromisno, pa je stominutna rokenrol grmljavina mnogima proletela.

U uvodnoj fazi koncerta akcenat je bio na novom izdanju, počev od pesme zaraznog refrena „Grazed by Heaven“ koja otvara album, a „Return to Fantasy“ predstavljala je, zapravo, povratak u 1975. godinu.

„Hvala što ste došli. Imamo novi album. Sviraćemo nešto sa tog izdanja, kao i klasike iz sedamdesetih i osamdesetih. Biće za svakog po nešto“, najavio je Šo pred naslovnu pesmu sa aktuelnog albuma.

Sve snažniji aplauzi su ođekivali posle „Take Away My Soul“, „Knockin’ at My Door“, nežne „Waters Flowin“…

Čuvena „Gipsy“ je predstavljala uvod u furioznu završnicu zvaničnog dela koncerta, a već je sama najava pesme izazvala euforiju.

Vrhunsko instrumentalno umeće članovi benda su možda najbolje prezentovali u višeminutnoj majstoriji „Look at Yourself“ koja je obožavaoce digla na noge.

To je bio uvod za jedan od zaštitnih znakova benda „July Morning“ i, od svih velikih hitova najveći – „Lady in Black“.

Mikrofon je bio okrenut ka publici koja je horski pevala i, ubrzo, gromoglasnim ovacijama, pozvala bend na bis.

Ritam bubnjeva i aplauza stopili su se u moćan uvod za još jedan klasik, „Sunrise“, i onda je bilo jasno da se za sam kraj čuva „himna“ – „Easy Livin“.

Pripadnici raznih generacija, koji su decenijama odrastali uz „“Uriah Heep“, oduševljeni su napustili dvoranu.

