Uvodni programi 21.Novosadskog džez festivala već od sutra

NOVI SAD – Glavni koncertni program 21. Novosadskog dzez festivala biće održan od 14. do 16. novembra u Srpskom narodnom pozoristu, a svake večeri nastupiće po jedan domaci bend, ali će gostovati i bendovi iz Evrope.

Uvodni programi ovogodisnjeg Festivala počeće već sutra, a publika ce moći da prisustvuje raznovrsnim programima, kao što su promocije knjiga, radionice, izložbe, ali i koncerti.

Festival ce otvoriti „Aleksandar Dujin orkestra“, nakon kojeg će nastupiti duo „Trovesi – Cosia“ iz Italije, a prvo vece Festivala zatvoriće Jamison Roš.

Drugi dan 21. Dzez festivals otvorice Jelena Jovovic and Jaž Junction, nakon koje ce nastupiti bend iz Austrije Worrz Later, kao i George Garzone and Crescent.

Poslednji dan džez festivala, 16. novembare, biće obeležen nastupima kvinteta Milana Stanisavljevića, trija David Aubaile „Thinko“ i Liž Wright. Na kraju svakog dana u okviru glavnog programa džez festivala biće upriličen Jam Sešion.

U okviru uvodnih programa Festivala, u Kulturnoj stanici Svilara, u subotu, 9. novembra, biće organizovan Džez maraton, što je zajednicki projekat Kulturnog centra Novi Sad i Fondacije Novi Sad 2021.

Nastupice orkestri iz Matere (Italija), Kaunasa (Litvanija), Vesprema (Mađarska), Vroclava (Poljska), Maribora (Slovenija), Temišvara (Rumunija) i orkestar iz Novog Sada.

„U fokusu ce biti evropske prestonice kulture. Mladi, neafirmisasni dzez orkestri iz prethodnih, sadasnjih i buducih prestonica kulture ucestvovace u 21. Novosadskom dzez festivalu“, najavio je Lazar Jovanov, iz Fondacije „Novi Sad 2021“.

Aleksandar Dujin ocenjuje da je Novosadski džez festival od samog početka negovao vrstu džeza koji nije previše moderan, čuvajući na taj način tradiciju.

“U tom duhu biće i moj program koji sam spremio za otvaranje festivala”, najavio je Dujin.

Vesna Kaćanski, urednik i producent festivala, kaže da u pripremi festivala učestvuje oko 120 ljudi, uključujući i saradnike iz Radio televizije Vojvodine.

Kaćanski je najavila da će publika u Srpskom narodnom pozorištu slušati devet orkestara.

Direktor Kulturnog centra Novi Sad Bojan Panaotović ocenjuje da je Novosadski džez festival svojevrsna institucija i jedna od najlepših odrednica na kulturnoj mapi Novog Sada.

„Već sama činjenica da su u pet godina Novi Sad posetila tri nobelovaca – Pamuk, Ljosa i Handke – nedvosmisleno govori da ovaj grad nije samo evropska, nego i svetska prestonica kulture“, rekla je Panaotović.

Cena kompleta ulaznica je 2.200 dinara. Cena pojedinačne ulaznice je 800 dinara.

(Tanjug)