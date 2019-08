Viteški festival podno zidina manastira Manasija

DESPOTOVAC – Viteški festival Just Out – Manasija održaće se ove godine od 23. do 25. avgusta podno zidina manastira Manasija u znak sećanja na 6 vekova od kada je despot Stefan Lazarević sagradio jedno od najlepših srednjevekovnih zdanja sa crkvom Svete Trojice, 139 mašikula i 11 kula, najavili su danas organizazatori.

Beli Orlovi, vitezovi iz Srbije, biće domaćini viteškim timovima i saborcima iz više od dvadeset država, iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Republike Srpske, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Češke, Slovačke, Turske, Austrije, Danske, Švedske, Norveške, Belgije, Italije, Austrije, Jermenije, Sudana, Japana, Irana…

(Tanjug)