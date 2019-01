Vukosavljević: Kustenodrf -laboratorija duha, kreativnosti

DRVENGRAD – Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je po dolasku u Drvengrad, gde će večeras otvoriti 12. “Kustendorf”, da je u pitanju jedna od najznačajnijih manifestacija kulture u Srbiji tokom jedne kalendarske godine.

“Ne samo što je značajan za naše umetnike i mlade stvaraoce, nego i što stavlja Srbiju na svetsku kulturnu mapu događaja u oblasti filmske umetnosti. Ovde dolaze velika imena iz obalsti filma, ali i mlzadi sa svih maeridijana, tu dolazi do razmene iskustava, do poznanstava i razmene inspiracije, ideja, podstreka, motiva. To je laboratorija duha, kreativnosti i jedne umetničke inspiracije prvog reda”, ocenio je Vukosavljević.

Ovih dana će se, konstatovao je ministar, na Mećavniku naći veći deo najkvalitetnijih stvaralaca iz oblasti filma, bilo svojim fizičkim prisustvom, bilo kroz svoja dela ili retrospektivu.

“Ovo je stecište mladih ljudi i na ovaj način s eulaže u budućnost filsmke umetnosti i kulturne saradnje Srbije. Ovih dana Srbija i Mećavnik, ovo divno mesto i čudo prirode, postaju centar filmske umetnosti u svetu”, istakao je Vukosavljević.

Međunarodni filmski i muzički festival “Kustendorf” počinje večeras projekcijom dokumentarca “Pepe, jedan uzvišeni život” Emira Kusturice, a narednih dana će ugostiti glumce Meta Dilona, Stanu Katić, Slavka Štimca, Serđia Lopeza, Marčela Fontea i druge renomirane umetnike, kao i studente iz čitavog sveta.

