West Hercegovina Fest od 1. do 3. avgusta u Širokom Brijegu

BEOGRAD – West Hercegovina Fest koji promoviše stavaralaštvo mladih iz celog regiona nekadašnje Jugoslavije biće održan od 1. do 3. avgusta u Širokom Brijegu u Hrvatskoj, kazao je Tanjugu Đorđe Niketić iz organizacije festivala.

Prema njegovim rečima West Hercegovina Fest se održava 17. put i njegov glavni cilj je da osvetli talentovane mlade ljude iz cele regije i promoviše njihovo stvaralaštvo.

„Imamo književni, likovni, filmski i muzički program. Naša ideja je pre svega je da pružimo podršku mladim autorima u njihovom nastojanju da se umetnički izražavaju. Još uvek svi zainteresovani preko sajta festivala mogu da pošalju priču do 6.000 karaktera jer ćemo najboljeg nagraditi sa 500 evra. Autore najboljeg filma i likovnog rada takođe nagrađujemo sa 500 evra, dok najboljem bendu nagradu poklanjamo produkciju muzičkog spota“, kazao je Niketić.

Kako kaže, važno je da autori koji šalju svoje radove budu mladi u umetnosti i da nije važno da li imaju 20 ili 35 godina.

„Naša namera je da osvetlimo nečiji talenat i da ga učinimo prepoznatljivim u regionu. Žirije koji će odlučivati o nagradama vode eminentni znalci iz sfere umetnosti i pop kulture iz sfere umetnosti kao što su Braca Dimitrijević, Saša Lošić, Rumena Bužarovska…“, rekao je Niketić.

On je dodao da će u zabavnom delu festivala nastupiti Masimo Savić, najverovatnije Rambo Amadeus, Who See iz Crne Gore i Parni Valajk.

(Tanjug)