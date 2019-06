Yohnny Marr, kultni gitarista „The Smiths“ stiže u Beograd

BEOGRAD – Yohnny Marr, kultni gitarista i koautor najvećih hitova grupe The Smiths, će prvi put svirati u Srbiji, i to 14. avgusta na Main stageu Belgrade Beer Festa, najavili su organizatori.

Marr će u okviru turneje nastupiti na najvećim evropskim festivalima, a u Beograd stiže posle nastupa na čuvenim festivalima Glastonbury i Sziget.

On je jedan od najcenjenijih britanskih rock gitarista svih vremena, tekstopisac i pevač, a posle Smiths-a, nastavio je bogatu muzičku karijeru kao član nekoliko bendova – The Pretenders, The The, Electronic, Modest Mouse i The Cribs.

Gostovao je na albumima i ostvario uspešnu saradnju i sa najboljim i najzanimljivijim umetnicima današnjice, poput Oasisa, Bryana Ferryja, Talking Headsa, Pet Shop Boysa, Tom Jonesa, Pearl Jama i mnogih drugih.

Prvi samostalni album „The Mešenger“ je izdao 2013. godine, a nakon samo godinu dana i drugi album pod nazivom „Playland“.

Poslednji album „Call the Comet“ je snimio u svom studiju i objavio ga pro?le godine. Ovaj album je „njegov lični magični realizam“.

„Kontekst albuma postavljen je u ne tako dalekoj budućnosti i uglavnom se bavi idejom alternativnog društva. Likovi pesmama traže novi idealizam, iako ima i potpuno ličnih pesama. Namera je bila pružiti ljudima nešto s čime se mogu povezati“ rekao je Marr.

Kroz godine je uspevao da ostane muzički veoma svež i da prati modernu scenu, a opet i da stvori savršen sklad bunta i protesta sa komercijalnim indi-pankom.

Inače, vrhuncem karijere The Smiths-a smatra album „The Queen is Dead“, tako da će, pored pesama sa svojih albuma, na Belgrade Beer Festu izvesti i nekoliko najvećih hitova grupe The Smiths.

Ovo je jedini koncert Johnnija Marra na turneji za koji se ne prodaju ulaznice, jer je ulaz na Belgrade Beer Fest trladicionalno besplatan.

