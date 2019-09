Žene u filmskoj industriji Saudijske Arabije

VENECIJA – Na filmskom festivalu u Veneciji koji je u toku oglasila se režiserka iz Saudijske Arabije Haifa al-Mansur jedna od dve žene čiji su filmovi u glavnom programu festivala.

Haifa al-Mansur se pohvalila da je u Saudijskoj Arabiji nastupio novi odnos prema ženama i da bi to trebalo iskoristiti, a jedan od načina je da se izmeni položaj žene je njen rad u filmskoj industriji.

„Filmska industrija je jedna od oblasti koje mogu da promene odnos prema ženama“, konstatovala je ugledna režiserka.

Ona je upozorila da žene još nemaju status pravne ličnosti u Saudijskoj Arabiji iako su dobile pravo da voze kola i da glasaju. Ali, kako kaže, žene se teško odlučuju da to pravo i primene.

Njen film „Savršeni kandidat“ koji je u zvaničnoj konkurenciji na festivalu je priča o lekarki koja je odlučila da se kandiduje za javnu funkciju i sa kakvim se preprekama sreće u toj svojoj borbi.

Upitana šta misli o tome što su u glavnom programu festivala samo dva filma koja su režirale žene, Haifa al-Mansur je rekla da bi bilo potrebno da se više finansiraju projekti koje ponude žene i to je, uverena je, najjednostavniji način da se poveća broj filmova koje su snimile žene.

„Želim da više žena budu aktivni članovi društva u Saudijskoj Arabiji, ali i na celom Bliskom istoku“, poručila je al-Mansur i dodala da je snimajući film u kome njena kandidatkinja ne prolazi na izboru želi da pokaže svim ženama da to nije nije kraj sveta. I to treba iskoristiti, upozorila je.

„Sada je došlo do popuštanja nekih tabua kada su u pitanju žene“, kazala je Al-Mansur, te smatra da to treba iskoristi, jer, primećuje, mnoge žene kada im se da prilika mogu da se dokažu da nišu ništa slabije od muškaraca.

Režiserka je kao primer navela Bri Larson, čiji je novi film postao internacionalni fit.

„Mnoge žene snime film koji dobije nagradu na festivalu Sandens, a zatim ne dobijaju ponude deset godina, dok će muškarac koji je nagrađen na Sandensu odmah dobiti ponudu da snimi film čiji je budžern 30 miliona dolara“, požalila se al -Mansur.

Ona smatra da žene treba bolje da se organizuju, da se udružuju i takva „sestrinstva“ su, tvrdi, mnogo korisnija od feminističkih priča od kojih nema puno koristi.

(Tanjug)