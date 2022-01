11 znakova da ste loši u seksu, preispitajte se

Ako želite da proverite da li ste dobri u seksu pročitajte sledeće redove. Ukoliko se pronađete u više od pet preispitajte se i potrudite da se rešite loših navika. Tako ćete i vi i vaš partner biti zadovoljniji i srećniji.

1. Vaš partner glumi orgazam

Možda ne znate kada se ovo desi, ali treba da znate da je moguće. Ako ne pružate partneru ono što mu treba i što zaslužuje može se dogoditi da vaš partner glumi orgazam, kako vas ne bi povredio. Ipak, i ovo može da se popravi. Samo se fokusirajte na partnera malo više.

2. Imajte samopouzdanja!

Nema ništa manje seksi od nekoga ko sebe stalno preispituje u krevetu. Ako nemate dovoljno samopouzdanja da idete u krevet sa nekim, onda biste možda prvo trebali da poradite na njemu van spavaće sobe. Tek kad budete spremni upustite se u uživanje među pokrivačima.

3. Zaspite odmah posle seksa

Ako odmah nakon završene akcije zaspite, to se možda neće dopasti vašem partneru, pa se on zbog toga može osećati loše. To nije slatko, kao što neki misle! Samo zato što ste doživeli orgazam ne znači da je seks gotov. Pomazite se malo, uživajte jedno u drugom.

4. Budite spremni!

Ponekada, seks zaista dođe kao iz vedra neba i nemoguće je planirati ga. Ali kada znate da će se desiti, spremite svoje telo. Okupajte se, depilirajte i operite zube. Cilj je da rasplamsate strast, a ne da partnera oterate od sebe.

5. Dosadni ste

Seks treba da evoluira između dvoje ljudi. Isprobajte nove stvari, prepustite se strasti, razvijajte svoj seksualni život. Ako ovo ne radite, kraj je neizbežan. Morate da oslobodite svoju kreativnost i isprobate i neke nove stvari. Time jačate ne samo želju za seksom već i samu vezu.

6. Ne znate kako da pročitate partnera

Ako imate seks samo kako biste ga imali, onda ga i ne zaslužujete. To ne treba da bude tako. Jedini način da zaista uživate u blagodetima seksa je da znate tašno šta vaš partner želi i kada, prenosi Prva.rs.

7. Vaši prsti rade kao da su na trci

Kada je reč o zadovoljavanju žene prstima, elegancija i sporost su poenta. Vaša ruka nije čekić, budite nežni. Ako mislite da je brzo jednako dobro, onda ozbiljno grešite.

8. Ne komunicirate

Pitajte! Nemojte da mislite da samo zato što imate seks treba da budete bučni poput zvezda u porno filmovima. Imate pravu istinsku ljudsku konekciju sa nekim, pitajte šta možete da učinite da bi partner još više uživao.

9. Samo želite da doživite vrhunac

Nije u pitanju destinacija, poenta je u putovanju. Neko je trebalo da vam kaže to odavno, jer propuštate ono što seks čini tako sjajnim – a to je sam seks. Što više žurite ka cilju, više rizikujete da izneverite partnera.

10. Nikada niste dominantni

Seksi je kada neko preuzme kontrolu seksualne situacije. Ali ako nikada ne preuzimate kontrolu završićete sa nezadovoljnim partnerom. Pokažite za šta ste sposobni i postanite kralj užitka!

11. Odmah uskačete u akciju

Ako već do sada niste svesni da je predigra najvažniji deo seksa onda zaista treba mnogo da učite. Samo uz nju seks može da bude iskustvo za pamćenje, zato joj se posvetite. Tek kad se strasti rasplamsaju toliko da više ne možete da čekate, krenite u akciju.

