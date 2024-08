4 pitanja kojih se muškarci užasavaju: Ovo nikako ne žele da čuju od svoje partnerke

U ljubavnoj vezi morate razgovarati o mnogim stvarima, ali postoje i neke stvari koje bi muškarci radije prećutali i plašili se trenutka kada će ih partnerka pitati o tome.

Evo četiri pitanja kojih se muškarci plaše:

1. Da li tvoja mama zaista treba da ostane sa nama dok nas posećuje?

Neke žene imaju sjajan odnos sa svojom svekrvom ili majkom dečka. Ali za one koji to ne nemaju, nikada ne potcenjujte mamu! Nikad! U očima vašeg čoveka ona je kao zlato. Jedan od sigurnih načina da uništite bilo koju vezu je pričanje o nečijoj majci, posebno kada je to majka vašeg muškarca.

‘International Journal of Psychoanalisis’ podržava da neki muškarci nesvesno traže ženu sa sličnim karakteristikama kao njihova majka kada biraju svoju buduću ženu. Dakle, omalovažavanje njegove mame može biti osetljiva tema, posebno ako vaš muškarac ima dobar odnos sa njom. Iako je možda ne želite u blizini, stisnite zube i osmehnite se. Šanse su da radi istu stvar sa vama zbog svog sina.

2. Da li si siguran da želiš taj jedan zalogaj?

Verovali ili ne, muškarci mogu biti jednako zabrinuti za svoju težinu i privlačnost kao i žene. Oni možda od toga ne prave veliku stvar kao žene, ali verujte nam, primećuju povećanje telesne težine.

Nije potrebno da im stvarate dodatni pritisak pominjanjem njihovog stomaka, kao što nikako ne želite da on ističe vaše eventualne nedostatke. Ako ste zabrinuti zbog povećanja telesne težine, predložite vežbe za sagorevanje kalorija koje možete da radite zajedno.

3. Šta se dešava sa tvojom kosom?

Opet, muškarci su osetljivi na svoj izgled, uključujući i kosu. Dakle, ako su imali lošu frizuru ili je njihova linija kose postala vidljivija, nemojte to isticati.

4. Hoćeš li da se oženiš mnome?

Verovatno već znate odgovor na ovo pitanje. Čovek koji planira da predloži brak nagoveštava to u svakodnevnom razgovoru, kao što su razgovori o planovima za zajednički život, planiranje kupovine zajedničke nekretnine, planovi o druženju sa porodicom i prijateljima, budući godišnji odmori i tako dalje.

Ako nikada ne govori o budućnosti koja uključuje vas ili nikada ne pokazuje znake da se sprema na taj korak, onda to ili dobro krije ili to ne planira.

