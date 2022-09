Ako ON postupa ovako u seksu, svaka žena će doživeti nezaboravan vrhunac

Samo jedna od pet žena može da doživi vrhunac isključivo penetracijom, a većina žena bi volela da njihov partner „uspori“ i da se više služi rukama i ustima, pokazala je studija na više do 19.000 parova

1. Predigra je uvek bitna

Predigra za muškarce i žene može imati dvostruko značenje. Dok će je pripadnici jačeg pola doživeti kao nešto što prethodi seksu, mnogim ženama je ona i najbolji deo celog iskustva. Prekratka uvertira u seks spada u najčešće pritužbe žena na račun ljubavnih veština svog partnera.

2. Sporiji ritam

Samo jedna od pet žena može da doživi vrhunac isključivo penetracijom, a većina njih bi volela da njihov partner uspori ritam i da se više služi svojim rukama i ustima, pokazala je australijska studija na više do 19.000 parova.

Studija otkriva da više od 90 odsto žena može da doživi orgazam kod ručne ili oralne stimulacije, ali preko 50 posto njih neće tražiti to od partnera jer strahuju da bi to predugo trajalo i stvorilo pritisak.

3. Budite nežniji

Erogene zone poput klitorisa sadrže velik broj živaca, a jak pritisak uzrokuje iritaciju umesto zadovoljstva. Zbog toga treba „pripremiti“ teren zagrejavanjem, odnosno pokretima koji nisu direktni, poput nežnih poljubaca oko samog područja.

Ako vam partnerka za vreme odnosa daje smernicu da želi nežno ili nežnije to ne znači da treba da prekinete s onim što radite.

4. Temperatura je bitna

Kod seksa na temperaturi od 15 do 20 Celzijusa, oko 40 posto žena će moći da doživi orgazam. Ali, ako se temperatura u prostoriji povisi na 22 Celzijusa, orgazam će moći da doživi čak 80 posto njih, pokazalo je holandsko istraživanje.

Jedan od najvažnijih detalja je obraćanje pažnje na stopala, jer ako su ona hladna, organizam je u stanju obrane od hladnoće – pa je ženi teško da se opusti.

5. Neka traje što duže

Manje od polovine žena će dostići ako seks traje manje od 10 minuta, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Medicine. To znači da će kod seksa na brzaka većina muškaraca, ali i retko koja žena doživeti orgazam. To ne znači da muškarac nakon brze akcije treba da kaže „hvala“, već da najavi kako je kasnije „ona na redu“.

6. Ne forsirajte

I kod žena postoje fizički simptomi uzbuđenja. Ako forsirate seks može doći do neprijatnog osećaja, pa i krvarenja. Najbolji način je „provera otpora prstom“, tvrde seksualni terapeuti, prenosi Prva.rs.

7. Bez pritiska

Očajavanje i pritisak su ubice želje za seksom, pokazala je studija Instituta „Kinsey“, prema kojoj žene, koje se opterećuju time hoće li doživeti orgazam, manje uživaju u seksu, ali ga i manje žele.

Zbog toga muškarci ne bi trebalio da postavljaju pitanja poput „jesi li“, „treba li ti još dugo“ i slično, već treba da čitaju njene fizičke signale i pitaju nešto tipa „sviđa li ti se to“, „da nastavim“, „šta ti prija“…

