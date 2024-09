Da li je ,,piton“ san svake žene? Evo koliko im je stvarno bitna veličina muškog ponosa

Veliko istraživanje, u kojem je učestvovalo više od 25 hiljada muškaraca pokazalo je da više od 50 odsto muškaraca nije zadovoljno veličinom svoje alatke.

Međutim, većina žena tvrdi da su sasvim zadovoljne veličinom penisa svojih partnera.

Evo šta žene cene više od veličine polnog organa:

Čistoća

Verovali ili ne, istraživanje brenda “Mecca” pokazalo je da je sveže oprana posteljina jedna od bitnijih stvari koja može uticati na raspoloženje žena za seks. I nama zvuči nestvarno, ali je čistoća posteljine navedena kao druga stvar koja ih najviše pali i to odmah iza gubitka težine, njihove naravno. Da, možda zvuči čudno, ali definitivno ne košta previše da bi isprobali. Posteljinu na pranje i ko zna, možda je baš to stvar koja će vam popraviti seksualni život. Jedino je trik u tome da ih prvo treba dovesti do sobe.

Telesna građa

Vreme je da osim redovne vežbe s kriglom piva, krenete u teretanu i podignete poneki teg, jer ako je verovati istraživanju Univerziteta u Otavi, veličina alatke je donekle važna, ali ni približno toliko kao vaša telesna građa. Da, dok je veličina penisa u istraživanju osvojila tek 6 odsto poena za privlačnost, telesna građa je u isto vreme osvojila čak 80 odsto poena, iz čega je lako zaključiti da je umesto očajavanja pametnije krenuti u teretanu i poraditi na mišićnoj masi.

Pomoć u kući

Poznati magazin “Men’s Health” sproveo je istraživanje na 700 žena, prilikom čega su došli do zaključka da, tokom stresnih dana, žene najviše pali ukoliko im olakšate dan i pomognete s kućnim poslovima. Moramo priznati da smo malo skeptični u vezi s ovim istraživanjem i sumnjamo da su žene namerno davale ovakve odgovore kako bi se što više muškaraca prihvatilo usisivača i krpe za brisanje prašine, ali svejedno vredi isprobati da li ima neke istine u ovom istraživanju, piše Telegraf.

Izdržljivost

Naravno, imati veliku alatku je odlično, ali ako ne umete da je koristite, onda vam ne vredi baš ništa. Uzalud vam “piton” ako eksplodirate u gaće već prilikom prvog njenog dodira ili vam seks traje kraće nego kutija krofni na stolu Homera Simpsona. Dok je prevremena ejakulacija sve veći problem kod muškaraca, žene obožavaju muškarce kod kojih se rvanje u krevetu ne završava već nakon prve runde. Naravno, ovde se radi o još jednoj stvari na kojoj možete poraditi i sami uticati na to da li će vas pamtiti kao “sprintera” ili “maratonca”.

Oralna tehnika

Osim što ćete “odlaskom dole” usrećiti vašu partnerku, istraživanje je pokazalo da žene kojima partneri pružaju oralni seks manje varaju svoje partnere. Ali, istraživanje sprovedeno na 19.000 žena došlo je do podatka da je čak 90 odsto žena doživelo orgazam kad su im partneri pružali oralni seks, a samo 25 odsto njih redovno doživljava orgazam prilikom snošaja. Možda je ipak dosta očajavanja zbog malih gabarita vašeg penisa i vreme da poradite na usavršavanju oralne tehnike. Ona će vam biti zahvalna.

