Da li ste svom mužu supruga ili majka? Evo šta o tome kaže psihoterapeutkinja

Zastanite na trenutak i razmislite kako se ponašate prema svom suprugu

Neke žene se ponašaju prema svojim partnerima kao da oni nisu u stanju da se brinu o sebi i da su one neophodne da srede „zbrku“ u njihovom životu. Čine stvari koje on sam za sebe treba da učini. Traže njegove ključeve po stanu, skupljaju stvari koje je pobacao za sobom.

Pretpostavljaju da je zaboravan ili odsutan i zatrpavaju ga upozorenjima o tome šta treba da učini ili ne učini. Preuzimaju brigu o aktivnostima pretpostavljajući da on nije u stanju da ih obavi kako treba.

Psihoterapeutkinja Jasenka Jugović je u autorskom tekstu za Zelenu učionicu napisala da je jedna njena klijentkinja rekla da njen muž zaista želi da opere sudove ali uvek nešto razbije, pa zbog toga ih samo ona pere.

„Međutim, ovakvo ponašanje je jedna od najčešćih grešaka koje čine žene i vrlo je destruktivno za partnerstvo. Kada se prema muškarcu ponašate kao prema dečaku, kada očekujete da će on uvek ostati neodgovoran, on postaje i ostaje neodgovoran“, navela je psihoterapeutkinja u tekstu.

Zašto se žene ovako ponašaju?

„Žene su vaspitane sa očekivanjem da je njihov glavni cilj u životu da brinu o drugima, i prema tome njihovi životi se vrte oko aktivnosti koje vode do ojačavanja drugih pre nego njih samih. Već kao devojčice one su podsticane i nagrađivane za ovakvo ponašanje. Dok rastu, njihov prvi i jedini uzor je majka. Gledajući je kako se brine o porodici, žene uče da budu pažljive, da daju, da praštaju, da vode računa o tuđim potrebama više nego o svojim. Ukoliko je mama bila ‘mama’ ocu, to će učvrstiti uverenje da je to način na koji se žena treba ponašati prema mužu. Kada odrastu čeznu da svom muškarcu postanu neophodne, da postanu njegov oslonac u životu. Većina žena je čvrsto uverena da muškarci vole da o njima brinemo. Često mi klijentkinje kažu da ne znaju kako bi suprug živeo bez nje. Živeo bi, i te kako! Ali sve dok ste vi tu, tako sposobni, zašto bi on zasukao rukave?

Da li se muškarci žale kada se žene ponašaju materinski? Vrlo retko. Oni rastu uz brižnu majku, a kada odrastu dozvoljavaju svojoj devojci ili supruzi da nastave sa tom ulogom. Ako muškarac nije od svoje majke primio svu ljubav i pažnju koja mu je bila potrebna, on će vam rado dopustiti da ‘završite posao’.

I u početku biva nagrađivano, ali u suštini ima uništavajuće dejstvo na partnersku vezu. Kad-tad muškarac će početi da pruža otpor. U početku se neće buniti, čak će tvrditi da vas obožava zbog vaše brige i pažnje. Ipak, na kraju će se odupreti jer većina muškaraca ima potrebu da kad-tad prekine vezu sa ‘majkom’. Muškarci se u braku osećaju kao mladići koji žele da napuste roditelje i osamostale se. Oni žele slobodu, žele da dišu. Majčinskim ponašanjem vi svog partnera pretvarate u neodgovorno stvorenje. Ovo je začarani krug. Vi ga tretirate kao dete, on se ponaša neodgovorno.

Konačno, majčinsko ponašanje ubija strast. Kako li romantično mora da se osećate kada uveče gledate svog muškarca i mislite u sebi ‘opet nije mogao da nađe ključeve, ništa ne može bez mene, ne mogu na njega da se oslonim ni oko čega’. Ovo je jedan od uzroka nezadovoljavajućeg seksualnog života u braku.

Šta da radite? Prestanite da radite za njega ono što sam za sebe može da učini. To znači, kada vas sledeći put pita gde su ključevi od kola, recite da ne znate i pustite ga da ih sam traži. Kada ostavi gomilu odeće na podu, nemojte je pokupiti već je danima preskačite kao što on čini. Ako prilikom pranja sudova redovno nešto razbije, žrtvujte pola posuđa dok mu se ne smuči ili dok se ne sabere koliko porodični budžet košta njegova nemarnost.

U početku će vam život postati haotičan. Ali to je cena koju morate da platite ako želite da oboje odrastete.

Ponašajte se prema njemu kao prema odrasloj osobi, što znači – odgovornoj. Kada počne da zaboravlja sastanke i obaveze, sažaljevajte njegove nevolje, ali gledajte svoja posla.

Odlučite koje obaveze želite da mu ustupite i nemojte ih preuzimati od njega čak i kada ih on traljavo ispunjava. Na primer, on je rekao da će rezervisati sto u restoranu, ali je prekasno nazvao i sve je bilo zauzeto. Kada vam to bude javio, recite: ‘Šteta! Ja ću biti spremna u osam kako smo se dogovorili. Sigurna sam da ćeš se nekako snaći. Ćao, vidimo se!’.

Upozorenje! Kada vidite da on očigledno greši, bićete u iskušenju da uzmete stvar u svoje ruke. Ne padajte u iskušenje da ga spasavate. Pustite ga da sam pravi svoje greške i da se sam nosi sa posledicama. On je i te kako sposoban za to. Osnovno je pravilo da u ovakvim situacijama ostanete dosledni. Nije lako napustiti majčinske navike, ali kada to uspete, osećaćete se više kao žena, a vaš partner više kao muškarac“, savetuje psihoterapeutkinja.

(N1info.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.