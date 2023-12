Današnji datum poznat je po neslavnom rekordu, evo ko bi trebao da bude na oprezu

Svi žele neke promene pre početka još jedne godine, a dok jedni čvrsto odlučuju da će početi sa vežbanjem, krenuti na dijetu ili ostaviti cigarete, drugi prekinu emotivnu vezu

U poslednjem mesecu godine ljudi odlučuju da naprave velike promene, ostave iza sebe neke loše stvari i navike i krenu dalje, u narednu godinu, na neki drugačiji način. Najčešće su te odluke vezane za ostavljanje cigareta, alkohola, za početak dijete i vežbanja…

Međutim, prema novijim istraživanjima, čini se da mnogi odluče da se reše još jedne stvari – trenutne veze!

Statistike su pokazale da je decembar mesec kada ljudi najviše prekidaju veze, tačnije, baš na 11. decembar!

Razlozi za prekid su razni – neki ne žele da provedu praznike s osobom koju više ne vole, s kojom se više ne slažu dobro, a neki ne žele partnera/partnerku da upoznaju s porodicom jer smatraju da „to nije to“, pa ih radije ostave pre – 71 odsto žena i 56 muškaraca prekida upravo iz tog razloga, prenosi „UNILAD“.

Psihološkinja Dori Lin komentisala je statistiku:

„Mnogi ljudi imaju i problem s darovanjem, smatraju to intimnim i nisu sigurni šta da kupe drugoj strani. To ih frustrira do te mere da prekidaju jer ne žele da stvaraju pritisak ni sebi ni partneru. Zašto baš 11. decembar? Nema neki veliki značaj, ljudi raskidaju ljubavne veze na ovaj dan jer misle kako je to odličan tajming da se sve slegne do praznika kako bi njima, ali i drugoj strani bilo lakše.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.