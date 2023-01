Dve mudre i magične reči koje vam mogu spasiti vezu ili brak

Kada ste u emotivnoj vezi, ili želite da budete, mudrost vam može biti magičan sastojak za dugoročno održavanje ljubavi i veze. Ako je vaš partner vredan truda i vaše ljubavi, ali vi sebe uhvatite da ste preemotivni, da sve shvatate ozbiljno, da sve morate da znate i kontrolišete, da eksplodirate… onda je vreme da poradite na vašoj mudrosti (i samopouzdanju).

Dve magične reči mogu vam pomoći u tome. One su:

Razumem

Trik je u tome da stvarno, istinski i celim srcem pokušate da razumete njihove poglede i stajališta. Time partneru dajete poštovanje, demonstrirate veru u njih i njihovo prosuđivanje. Jedno od najlepših poklona koje im možete dati.

Podržavam tvoju odluku

Drugi divan dar je podrška. I tu ih takođe stvarno podržavajte. Ako nešto možete da uradite da im olakšate da postignu svoje ciljeve ili želje, onda to i uradite. Time jačate vezu i postajete važniji jedno drugome. Tu opet dajete poverenje (iako možda još postoji sumnja… ali je po svaku cenu prećutite jer vaše mišljenje je samo mišljenje i malo odraslih osoba voli da dobija nepozvane savete), piše Atma.hr.

Ne shvatajte sve lično

Razgovarajte sami sa sobom i zapisujte šta opažate, šta vas vređa i zašto. Velika šansa je da je uvređen ego, a to je detinjasta strategija i obrazac koji ne pripada u odraslu i zdravu vezu. Mudrost možete demonstrirati kada shvatite da jeste jedinstveni, ali jednako tako su i svi ostali ljudi na planeti. Ne radi se sve o vama (nažalost….ali najčešće). Opustite se i verujte da vaš partner neke stvari radi za sebe i svoje dobro, i to je OK!

