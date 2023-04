Kako da znate da li vas partner vara: Ako se ponaša ovako, definitivno je zagazio na zabranjenu teritoriju

Odnosi u ljubavnoj vezi ili braku mogu biti narušeni ukoliko se pojavi treća osoba. Međutim, dobra stvar je u tome da koliko god da je partner vešt u skrivanju svoje afere, ipak u njegovom ponašanju moraju postojati znakovi koji otkrivaju neverstvo.

Pre svega, ovo nije tekst u kome ćete čitati o tragovima karmina na njegovoj košulji ili vlasima tuđe kose u vašim kolima.

Ovo je tekst koji će otkriti koji su to znakovi da muž ima aferu sa strane, a da nisu tako transparentni kao prethodno nabrojani.

Vaš partner provodi sve više vremena van kuće

Svakodnevni razlozi za duže ostajanje na poslu i novi izgovori za više vremena sa prijateljima. Situacije koje su pitanje života i smrti i novi projekti koji zahtevaju njegovo odsustvo iz kuće. Ovo su samo neki od načina da jedna osoba prikrije aferu. Naravno, ukoliko već znate da vaš partner mnogo radi, ukoliko se i ranije viđao sa prijateljima često i ukoliko je ovo uobičajen način života, onda nemate razloga za brigu. Međutim, ako se ovakva promena dogodi odjednom, postoji mogućnost da vaš partner ima nekoga sa strane.

Česti prigovori na vaš račun

Kada jedan od partnera vara, veoma često se desi da prenese svoj osećaj krivice na drugu osobu. Osećaj krivice ima tendenciju da se zameni svađom i nestrpljenjem. Sa druge strane, ukoliko se jedan od partnera zaljubljuje u drugu osobu, postoji mogućnost da nema dovoljno emocija usmerenih ka vama. Ukoliko je jedna od promena u partnerovom ponašanju upravo ovo – česta nervoza i nesuglasice sa vama, razmislite o tome: Da li postoji mogućnost da vaš partner ima još nekoga?

Ravnodušnost prema vama

Primećujete kako partner više nema interesovanja za vas, ne postavlja pitanja o tome kako ste proveli dan, niti priča o svom danu. Povlači se kada dođe kući i izbegava da provodi vreme sa vama.

Ako se ovakva promena dogodi, može se desiti da se njegova osećanja hlade, a sa druge strane, može se desiti da je u vaš brak ušetala još jedna osoba.

Znakovi da muž ima aferu sa strane: Pažnja koja je ranije izostajala

Nisu sve promene u ponašanju partnera koji ima aferu negativne. Kako bi vas sprečili da razmišljate o njegovom potencijalnom neverstvu, muškarci se nekada ponašaju mnogo nežnije i pažljivije prema svojim partnerkama. Na primer, poklanjaju im cveće i druge lepe stvari, brinu o njima, vode ih na romantične večere i slično. Ako se muškarac ranije nije ovako ponašao, može biti da se suočava sa osećajem krivice.

Promene u seksu

Primećujete neke promene u seksu. Na primer, sve je češći ili ređi, manje je dobar ili je bolji nego što je bio. Ovo sve mogu biti znakovi da muž ima aferu sa strane.

Ljutito ponašanje bez razloga

Do sada ste uvek mogli lepo da razgovarate i da pitate jedno drugo sve što vas interesuje. Međutim, u poslednje vreme primećujete da je vaš partner stalno ljut i takvim tonom odgovara i na sva vaša pitanja. Ova pojava se često dešava jer želi da odustanete od postavljanja pitanja kako se ne bi odao.

Znakovi da muž ima aferu sa strane: Pokazuje da nije zadovoljan vama

Ukoliko vaš partner počne naglas da se žali na vas i vašu vezu, a pritom odbija da priča o tome na čemu možete da radite – to je znak da prebacuje krivicu na vas.

Zbunjujuća objašnjenja

Ukoliko partnera u poslednje vreme često hvatate u laži i ukoliko vam daje neka potpuno irelevantna objašnjenja na pitanje gde je bio i šta je radio, postoji mogućnost da pokušava da sakrije istinu od vas. Pokušajte da pronađete trenutak u kom je sam upao u svoju zamku i napravio rupu u odgovoru kako biste mogli da pokrenete temu o iskrenosti.

Znakovi da muž ima aferu sa strane: Promene u načinu života

Dramatična promena u stilu života može biti zbog afere. Na primer, partner odjednom kreće da se bavi spotom, da menja stil oblačenja, da se hrani zdravo, kupuje nove parfeme. Sa jedne strane, možda želi da promeni stil života zbog zdravlja i vas, ali sa druge strane, to može biti i znak da želi da bude bolji za nekog drugog.

Krije telefon

Ukoliko vaš partner krije telefon od vas, ostavlja ga na stolu sa ekranom okrenutim na dole, burno reaguje kada ga pitate da vam pozajmi telefon, možda ima materijal koji treba da sakrije. Niko ne treba da zadire u tuđu privatnost i da čita tuđe poruke, to se podrazumeva. Veza treba da se gradi na poverenju. Ali ukoliko to ni ranije niste radili, a on se ponaša čudno kada je telefon u pitanju, preispitajte se još jednom.

Nabrojani znakovi da muž ima aferu sa strane ne moraju sa sigurnošću to da znače. U suštini, svi imamo različite navike u vezi i braku i zbog toga je bitno da prvo razmislite o tome kako ste funkcionisali pre nego što ste počeli da sumnjate. Nekada je potreban iskren razgovor kako biste znali kojim putem ide vaš odnos.

