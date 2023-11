Mnogi bračni parovi zabrinuti su za svoj intimni život: Da li je normalno voditi ljubav tek jednom mesečno?

Supružnici često prolaze teška razdoblja bez seksualnih odnosa, a psihoterapeutkinja je otkrila koliko seksa mesečno je potrebno.

Prema istraživanju koje je sprovedeno u Minhenu u kojem je učestvovalo 3000 ljudi starosti između 25 i 40 godina, intimni odnos budi najintenzivnija osećanja u prvih 12 meseci, a onda počinje značajno da opada. Strast bledi s vremenom, naročito kod parova koji su dugo zajedno.

Da li je normalno da želja za seksom kod bračnih partnera ne postoji do mesec dana i kako apstinencija utiče na odnose, objasnila je u emisiji „150 minuta“ na Prvoj prof. dr. Gordana Nikić.

Vrlo je važan psihološki deo, odnosno kako se osećamo kad apstiniramo. Ako dvoje ljudi ne žele da vode ljubav u nekom razdoblju, onda nema problema, ali to se jako retko događa. Obično jedan partner želi više intimnih odnosa, a drugi nije spreman da mu izađe u susret. Onda taj drugi partner obično ima loše emocije, smatra da nije dovoljno voljen, da mu nešto nedostaje i to je onda začaran krug. Ne oseća se dobro u tome, a ne zna kako izaći iz toga“, objasnila je psihoterapeutkinja i otkrila da je razgovor o intimnom odnosu od ključne važnosti.

„Parovi vrlo lako pređu na to da spavaju u odvojenim krevetima, onda se to prolongira, a kad nastane pauza od mesec do dva, onda nam je još teže da pričamo o tome. Osobe koje najčešće ne mogu da razgovaraju s partnerom, ćute i pate. Njima nedostaje vrsta bliskosti, povezanosti, zadovoljstva. Seks ne služi da nam trenutno bude lepo, nego ima dublju funkciju, a to je da se osećamo željenima“, objasnila je prof. dr. Gordana Nikić.

Koji broj intimnih odnosa je poželjan

„Broj intimnih odnosa je individualan. Ima ljudi kojima je dovoljno jednom nedeljno i to je prosječna brojka, ali ima i onih koji žele seks svaki dan. To kasnije može napraviti problem jer se to ne menja tako lako u životu. Uvek mislimo da je teže ljudima koji su u vezi ili braku, a apstiniraju. Međutim, još je problematičnije kod ljudi koji žive sami. Najteže je onima, a verujte da ih nije malo, koji dođu do 30. godine, a nemaju nikakvo iskustvo sa suprotnim polom. To je ozbiljan problem u koji se uključuju i psihijatri. Takve osobe su često u depresiji i prihvataju svoj problem, ističu da ni sami ne znaju zašto su došli u takvu situaciju“, rekla je dr. Nikić.

Sadržaj za odrasle veliki problem

„Nekada su stručnjaci preporučivali da se gleda sadržaj za odrasle. Toga je bilo jako malo pre 30 godina, a sada je situacija obrnuta. Deca su od malih nogu preplavljena sadržajima takve prirode. Svojoj deci, kad god vidite film ili bilo koji drugi sličan sadržaj, obavezno objašnjavajte šta znače odnos, ljubav i veza. Kada je sadržaj za odrasle preterano prisutan u životima, to postane zamena za živi kontakt. Takvi ljudi najčešće ostaju sami. Ako postoji kontakt, on je opet na daljinu“, objasnila je psihoterapeutkinja.

„Imamo parove koji imaju decu, a vrlo malo pričaju o seksu. Ako baš nikad nisu pričali o tome, to je brak koji nije trebalo da biti sklopljen. Ovo je sastojak koji je jako bitan jer brak bez njega ima mnogo trzavica. Ljudi se nadaju da će se promeniti, ali je važno da razgovaraju. Postoje životna razdoblja kada svako od nas apstinira, a to je kad ostanemo rano bez partnera, zbog bolesti i slično. I to je potpuno u redu“, objasnila je Gordana Nikić za TV Prva.

