Mnogi veruju u bajke: Evo koliko u proseku traje dobar seks

Ako je suditi po rezultatima raznih istraživanja, seks je jedna od stvari u kojoj definitivno ne vredi parola „što duže, to bolje“, već ona „sve što je dobro, kratko traje“.

Kako prenosi MindBodyGreen, vaginalni odnos traje oko 5,4 minuta pre nego što muškarac ejakulira, prema studiji heteroseksualnih parova iz pet različitih zemalja.

Prema istraživanju seksualnih terapeuta, od tri do 13 minuta smatra se normalnim trajanjem vaginalnog seksa. Osim toga, prosečnoj ženi treba oko 13 minuta da postigne orgazam tokom seksa s muškarcima, a uz to su joj potrebne i druge aktivnosti – ne samo penetracija.

Parovi koji su u dužim vezama otkrili da njihova predigra traje 11 ili 13 minuta, a seks u proseku sedam.

Ne postoji baš određena minutaža s kojom ćete sigurno postići dobar orgazam i zbog koje ćete na kraju moći da kažete da je seks bio odličan. Ipak, seksualni terapeuti kažu da postoji neki prosek koji se pokazao kao dobar za obe strane, a to je 7 do 13 minuta za vaginalni seks. Jedna do dve minute smatraju se prekratkim, tri do sedam minuta su primerene, a 15 do 30 minuta smatraju se predugima. Sve brojke, naravno, variraju od osobe do osobe.

