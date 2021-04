Muškarci ovo strašno mrze: 5 grešaka koje žene prave u seksu

Kada su žene u pitanju vrlo lako se dešava da brige oko toga da li ste vešti u krevetu, odnesu prevlast i učine vas nesigurnima u sebe. Čak i ako se sa voljenom osobom viđate mesecima, velike su šanse da ne znate baš sve o tome šta on voli ili ne voli. Vremenom ćete otkriti šta je to što on posebno preferira, ali bi bilo dobro da nekako (i to što pre) saznate šta je to što on misli da radite pogrešno. Kako bi vam malo prekratili muke pitali smo muškarce za savet, a evo šta oni imaju da kažu na temu – ženskih grešaka u krevetu.

ČEKANJE NA TO DA UVEK ON ZAPOČNE IGRU

Iako su muškarci lovci u muško – ženskim odnosima, ono što iznad svega vole je situacija u kojoj žena pravi prvi korak. To bi značilo da ne morate uvek čekati na njegovu inicijativu, da bi došlo do intimnosti. Započnite sa otkopčavanjem dugmića na njegovoj košulji i dajte mu znak da ga želite.

POSEBNO SU RAZOČARANI KADA JE ŽENA TIHA U KREVETU

Ne postoji ništa neugodnije od vođenja ljubavi sa devojkom koja je toliko tiha u krevetu, da je jedina buka koja se u sobi čuje škripanje kreveta. Niko od vas ne traži da vrištite iz sveg glasa, ali malo suptilnih zvukova užitka bi itekako bilo poželjno.

ZAOBILAŽENJE NJEGOVE INTIMNE REGIJE

Muškarci se posebno osećaju nepoželjno u krevetu kada devojka iz svih uglova nastoji da zaobiđe dodirivanje njegove intimne regije. Kao što vi uživate u tome da se on posveti vašem međunožju, tako bi i on voleo sa vaše strane malo više pažnje po tom pitanju. Ne budite stidljive i uzmite stvar u svoje ruke.

PRETPOSTAVKA DA VOLITE ISTE STVARI U KREVETU

Sve dok ne dobijete dokaz da on voli isto što i vi, suzdržite se od pretpostavki. Iako je eksperimentisanje u krevetu poželjno, to treba da se dešava samo kada su karte jasno posložene i kada oba partnera daju svoj pristanak. Ako pretpostavite da on voli grubu igru samo zato što je vi volite, to može da bude problem.

TAJNOVITOST PO PITANJU OČEKIVANJA U KREVETU

Kada vodite ljubav sa novim partnerom, gotovo je suludo očekivati da on zna šta vam prija. Morate dakle pronaći način da mu suptilno naglasite šta volite i šta vas uzbuđuje. Ako očekujete da vam pročita misli, drage dame bićete vrlo neprijatno iznenađene, jer oni to zaista nisu u stanju, kraj najbolje volje.

