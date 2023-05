Muškarci tvrde da žene prave jednu katastrofalnu grešku čime ih odbijaju u startu

Svako od nas je prošao kroz barem jedan katastrofalan prvi dejt, i svi znamo koliko naizgled sitni detalji mogu da budu važni. Muškarci i žene se sasvim drugačije pripremaju za prvi izlazak, i zanimljivo je pogledati šta pripadnici jačeg pola imaju da poruče damama.

Voditelj Stiv Harvi je otkrio koja je najveća greška koju žene prave na prvom dejtu:

“Najveća greška koju žene prave na prvom sastanku je da kažete muškarcu sve šta volite. Tada ste momku dali mapu blaga ka svom srcu! U naredne dve nedelje, dobićete sve to. Ako volite cveće, čokoladu, mejlove i poruke svakog jutra, pozive pre spavanja. Dobićete to, dok on ne dobije ono što želi. A onda će vam dati, ono što zaista ima da ponudi”, kaže Stiv i dodaje:

“Samo uspori, nemoj mu sve reći! Morate da pustite čoveka da vidi šta može da dobije, ali ga naterajte da zamisli šta može da ima.”

Šta vi mislite, da li je ovakva taktika zaista najbolja za prvi izlazak?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.