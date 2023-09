Najpoznatiji ruski psiholog savetuje žene: Evo šta vam je činiti kada vam muž pravi probleme u životu

Popularni ruski psiholog Mihail Labkovski dao je nekoliko zanimljivih saveta za žene. Na jednostavan i originalan način, psiholog je predložio šta raditi ako vam se život pretvori u pakao – zbog muža.

Problem 1: Muž je izgubio interesovanje za fizički kontakt sa mnom

Rešenje: Da ne bi došlo do problema (bilo koje vrste) u braku, par mora raditi na sebi, zajednički se razvijati. Kao prvo razgovarati, izlaziti zajedno, družiti se s drugim ljudima, kulturno uzdizati itd.

Ako dođe do bilo kakvog problema, bitno je znati da iskren razgovor može puno pomoći. Hoćete li pre ili kasnije doći do rešenja, zavisi od toga zbog čega i kako ste ušli u brak.

Na žalost, današnji brakovi se sve češće sklapaju jer jedna osoba ili oboje ne žele da ostanu sami do kraja života. Žele da imaju decu, skrasiti se i zbog toga ulaze u brak “na brzinu”. Zbog toga ovakvi brakovi puno prije “upadnu u krizu” nego brakovi sklopljeni iz čiste i nepomućene ljubavi.

Ako je vaš muž izgubio volju za fizičkim kontaktom s vama, možete pomoć potražiti kod seksologa. Ako muž odbija, čekajte par nedelja pa opet napomenite da morate potražiti stručnu pomoć.

Ako ni tada ne želi da potraži pomoć, vi tražite drugog muža!

Možda ovo zvuči surovo, ali realnost je da ste vi fizički u braku, ali psihički niste.

Muž nije muž ako odbija “bračne dužnosti”, piše Capelino.com, a prenosi Stil Kurir.

Problem 2: Muž sve više slobodnog vremena provodi za računarom (na telefonu, pred TV-om)

Rešenje: Normalni ljudi ne sede stalno ispred računara, ne gledaju serije neprestano – oni žive! Ako vaš muž svo slobodno vreme provodi ispred računara, onda nije zadovoljan svojim životom i pokušava da se okupira nečim drugim kako ne bi mislio o tome.

Normalno je da je u tim prilikama žena besna. Muž gubi interesovanje za nju.

Moj savet je da ga zavedete opet.

Ako vam to ne uspe, vreme je da posetite psihologa za parove.

Ali pre nego što odete kod savetnika za brak, pogledajte da slučajno vaš muž nije aktivan na nekom od sajtova za zabavljanje. Tada vam ni svi psiholozi sveta ne mogu pomoći!

Problem 3: Muž ima užasne manire kod kuće

Rešenje: Ako je muž pre braka imao običaj da duva nos u zavesu, ona žena sigurno zna kakav je. Zato, prihvatite ga takvog kakav je.

Nipošto, ali nipošto ne vičite na svog muža. On nije dete i nije na vama da ga prevaspitavate. Ako vam smetaju neke sitnice u njegovom “opuštenom” ponašanju kod kuće, ukažite mu na probleme.

Ako se ne može promeniti ili ga prihvati ili se razvedi. Trećeg rešenja nema!

Zato, za vas koje ste već jednom nogom zakoračile u brak, dobro razmislite o osobinama koje vas iritiraju kod vašeg momka. Ako su podnošljive, udajte se za njega, ako nisu bolje ne razmišljajte da ga promenite.

Odrastao muškarac se ne može promeniti, a ostati srećan!

Problem 4: Muž ne učestvuje u odgajanju dece

Rešenje: Pretpostavimo da je situacija sledeća: žena čuva decu kod kuće dok muž zarađuje za život. Tu je rešenje sledeće: vi kao žena uzmite slobodan dan i odete negde. Ostavite muža s decom.

Šta se god dogodi u tim momentima, nemojte se žaliti i predbacivati mužu što nije uradio ovo ili ono, jednostavno ga pustite da bude sa svojom decom.

Što više vremena bude provodio s njima, više će voleti to vreme koje provodi s njima.

Problem 5: Svekrva mi uništava život

Rešenje: Ako vaša svekrva stalno ima neke zamerke na vaš račun, ne pokušavajte da joj udovoljite. Što više pokušavate da joj se dopadnete, to ćete sami podeliti uloge u filmu gde je ona “lovac”, a vi “lovina”.

Ponašajte se normalno, živite svoj život i ne obazirite se na nju. Dopašće vam se ovaj način života, verujte mi.

Ona će se buniti, galamiti, ali to je vaš život. Ako se pokušava bilo kako umešati u vaš brak, jasno joj stavite do znanja da to ne sme da radi, da je to vaš brak – a ne njen.

Jednostavno joj recite: Ženo, ako ti se ne sviđa kako kuvam ili peglam košulje tvom sinu, od sada dolazi u kuću samo kada mene nema, jer ja ne tolerišem loše komentare na moj račun.

Iskreno se nadam da živite odvojeno od svoje svekrve!

