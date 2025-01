Najveći muški strah nije preljuba: Evo šta ih najviše plaši, ali nikad neće priznati!

Ako spoljni uticaji ugroze muškarčevu snagu ili sposobnost, on može da iskusi anksioznost, stres i očajničku želju da povrati kontrolu.

Međutim, budući da je manje verovatno da će muškarci nego žene podeliti svoja osećanja, tiha teskoba utiče na njihove odnose na neopisive načine. On želi da reši, progura ili odagna svoje strahove, ali ne želi da ih prizna drugima. U međuvremenu, njegova partnerka može da oseti njegovu zabrinutost, ali možda neće moći da uperi prst na problem, što rezultira nepovezanošću i nedostatkom razumevanja. Mogla bi da pomisli da je distanciran, da vara, da je nezainteresovan ili još gore. Ali obično nije tako komplikovano. Samo je zabrinut oko stvari. Ali u tome leži glavni izazov za zdravu dinamiku odnosa – on to želi da reši sam i stoga to ne uspeva komunikacijom, a njegova partnerka zna da nešto nije u redu, ali ne zna šta je to i može pretpostaviti da ima neke veze s njom, čak i ako nema. Dakle, čega se muškarci plaše?

1. Zarađujem li dovoljno novca?

Novac je veliki problem, ali ne radi se samo o gotovini, već o tome koliko veruje da vredi. Novac predstavlja samovrednost. Percipirana vrednost – od strane sveta, od strane nadređenog, od strane njegove porodice… Sigurnost – za sebe, za svoju porodicu. Fleksibilnost – životni stil, zbrinjavanje porodice. Dostignuće – za sebe i u očima drugih. Buduća razmatranja – koledž za decu, penzija, venčanja, odmori… Iako žene takođe rade i pridonose tim stavkama, mnogi će muškarci zarađivanje novca i ispunjavanje finansijskih obveza smatrati svojom odgovornošću.

2. Jesam li dovoljno postigao u životu?

Muškarci se često osvrću unatrag i pitaju se: Šta sam uradio u životu? Koja je moja ostavština? Hoće li me na neki način pamtiti? Da li je to ono što želim? Jesam li srećan? Da li je negdje drugde trava zelenija?

Ova samoprocena dovodi do toga da se pitaju žive li život punim plućima

3. Hoću li izgubiti posao?

Posao mu je velika stvar, posebno u teškim ekonomskim vremenima. Ovaj strah navodi muškarce da se usredsrede na svoj posao. Dok usmeravaju svoju pažnju na to, druge stvari pate od nedostatka pažnje – porodica, veza itd. On to verovatno ne radi namerno, ali to dovodi do toga da se žene pitaju zašto ga više nije briga ili se više ne trudi.

4. Starim li?

Muškarci brinu o svojim godinama i privlačnosti. Pronalaženje sedih vlasi, gubitak vida ili stalni umor – te s nesigurnosti su kombinacija društvenog pritiska, samoprocene i osećanja mučne smrtnosti.

5. Gubim li zdravlje?

Bilo da je to rezultat čistog odugovlačenja ili invazivnih testova, mnogi muškarci mrze lekare – sve dok problem ne postane veliki i nešto što se ne može izbeći. U isto vreme, on je zabrinut…

6. Da li je moja partnerka seksualno zadovoljna?

Ovo pitanje je škakljivo. On želi da zna da radi svoj posao u krevetu, ali ne želi da zna ako ne radi.

7. Jesam li dobar roditelj?

Ako razmišlja o očinstvu ili je već otac, većina muškaraca brine o svojoj sposobnosti o prenošenju znanja, ali i ne prenošenju loših delova iskustava svojih roditelja i detinjstva. Želi da bude uravnotežen, dobar tata.

