Nemate sreće s muškarcima? Možda je u ovome odgovor…

Ako živite u uverenju da nemate sreće u ljubavi, postoji mogućnost da ste sami krivi i da svojim ponašanjem jednostavno odbijate muškarce sa kojim ste u vezi.

Princeza

Muškarci ne vole preteranu dramu, pogotovo kada je reč o sitnicama. Vaša lepota i fizička privlačnost nekada nisu dovoljne.

Sve delite s drugima

Muškarci ne podnose činjenicu da sve vaše prijateljice znaju njegove najskrivenije tajne, koje je u poverenju podelio s vama. Neke stvari defintivno treba da ostanu samo među vama!

Glumite trofej

Momak vam plaća večere i pića, ali i sve ostalo što vam padne na pamet. Možda je vreme da pronađete posao i budete samostalniji i samim tim privlačniji.

Previše ste nesigurni

Stalno od muškarca tražite da vam se javljaju i ponavljaju vam koliko im je stalo do vas. Možda bi trebalo da im date malo prostora i da malo više verujete u sebe.

Previše razmišljate

Nemojte se preterano umarati razmišljanjem o njegovim izjavama, o tome šta je on zapravo želeo da vam kaže, jer ćete na taj način propustiti sve one lepe trenutke u kojima biste mogli da uživate.

Ne podnosite njegove prijatelje

Morate biti svesni da muškarci deo vremena provode sa svojim prijateljima i verovatno nema opravdanog razloga za pokušaje sprečavanja istog. Prihvatite ih kao deo njegovog života, a njihovu prisutnost u svom svedite na minimum.