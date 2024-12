Nije sramota: Ovo su pitanja o seksu koje je ženama neprijatno da postave

Bez obzira koliko smo stari i iskusni, seks ponekad može biti neprijatna i zbunjujuća avantura. Verovatno vam se bar jednom dogodilo da vas um i telo iznenadi tokom seksa i otvori neka pitanja. Nije lako naći odgovore na ova pitanja, pogotovo što je tema ženskog zadovoljstva i dalje tabu u našem društvu.

Čak i najveštije žene i dalje sumnjaju u seksualne odnose. Mnoge žene imaju razna pitanja koja ih muče – da li sam dovoljno dobra u seksu, da li su zvuci mog tela tokom seksa normalni, da li će mi analni seks naneti bilo kakvu povredu… Pitanja su normalan deo seksualnog života svake osobe. Ovo su odgovori na one koje se stidite da pitate naglas, piše Women’s health.

Da li je analni seks bezbedan?

Uvreženo je mišljenje da su muškarci ti koji žele analni seks, ali sve više i žena želi da ga isproba. Međutim, muče ih neke stvari vezane za to. Stručnjaci kažu da je analni seks u većini slučajeva bezbedan, ali ipak napominju da treba paziti na određene stvari. Lubrikanti su neophodni za analni seks, a to je obavezno jer analni otvor ne može da se vlaži kao vagina, a upotreba kondoma je svakako preporučljiva, čak i ako ste u monogamnoj vezi. Važan je i stav u vašoj glavi, odnosno: ako želite da istražite taj deo seksualnosti – uradite to, ali ako sumnjate, nemojte se upuštati u analni seks.

Da li su zvuci koje moja vagina ispušta normalni?

Da, svakako. Kada ste uzbuđeni, vaša vagina se širi i stvara mesta za penis vašeg partnera. Prilikom samog snošaja vazduh ulazi u vaginu, koji se skuplja u zadnjem delu, a posle seksa, u određenim položajima tela, jednostavno izlazi. U svakom slučaju, to je sasvim normalna pojava koju ponekad prati i neprijatan zvuk, ali stručnjaci kažu da nema razloga za brigu.

Mogu da doživim orgazam samo kada sam sama. Da li je do mene ili mog partnera?

To može biti jedna ili druga situacija, odnosno problem može biti psihičke ili fizičke prirode. Stručnjaci predlažu da se otvorite o ovoj temi jer ćete jedino tako pronaći valjan odgovor. Ako glumite orgazam, možda bi bilo najbolje da prestanete sa tim i na pažljiv način objasnite svom partneru o čemu se radi. Verbalizujte svoje seksualne nagone, istražite svoje jelo i vodite partnera da zajedno pronađete rešenje. Ovo će vas zbližiti fizički, ali i u svakoj drugoj komponenti vaše veze. Ako i dalje ne možete da postignete orgazam nakon intimnog eksperimenta, verovatno ste pod stresom. Odvojite malo vremena za sebe, opustite se, napunite baterije i promene će biti brzo vidljive.

Mogu li postati bolji u oralnom seksu?

Mnoge žene se plaše da ne znaju oralno da zadovolje partnera i strahuju da to bolje znaju neke druge žene. Činjenica je da možete postati bolji u bilo kojoj veštini, a to je uvek stvar vežbe. Ali, kako kažu stručnjaci, glavni preduslov za bolje oralne veštine u seksu je želja. Ako imate jaku želju i potrebu da usmeno zadovoljite partnera, onda ćete to učiniti savršeno. Bez želje nema dobrih rezultata. Naravno, nema ničeg lošeg u tome da svog partnera pitate šta bi on želeo, jer je to dobar način da unapredite svoje veštine.

Da li je normalno da ponekad želim seks sve vreme?

Neke žene brinu jer se osećaju kao da su opsednute seksom. Stručnjaci objašnjavaju da jednom mesečno žene osećaju pojačanu želju za seksom, u vreme ovulacije. Napominju da je to najnormalnije o čemu se priroda pobrinula. Telo žene tada funkcioniše tako što luči hormone koji povećavaju želju za seksom, a sve da bi na kraju ostala trudna. Upravo zbog toga žene ne treba da brinu jer je to prirodna pojava koja ne ukazuje na neprimereno ponašanje. Naprotiv!

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com