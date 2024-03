Ove 3 jednostavne stvari žene žele da im muškarci rade mnogo češće u krevetu

Mnogi misle da muškarci na seks pomisle puno više puta dnevno nego žene, no pokazalo se da to baš i nije tako. Ženama možda treba malo više vremena da se ‘zagreju’ i više uživaju u predigri nego muškarci. Ovo su tri jednostavne stvari koje bi žene želele da muškarci rade mnogo više u krevetu, prenosi Your Tango.

Više kontakta očima

Žene se često žale da ih muškarci ne gledaju dovoljno u oči. Osećaju se zapostavljeno ako oni sve vreme drži oči zatvorene ili samo gledaju u delove njihovog tela… zbog čega se osećaju kao komad mesa, a ne kao umetničko delo. Kontakt očima može biti jedna od najseksipilnijih stvari koje možete učiniti tokom seksa! Nemojte ga se bojati, prihvatite ga!

Ostanite s njom bez obzira na sve

Seks je često mesto za žene da se oslobode stresa, prošlih povreda i emocionalnih rana, tako da mogu da plaču, da imaju histeriju i razne druge neočekivane stvari mogu se desiti, a neke od njih mogu iznenaditi muškarce. Ali muškarci to ne bi trebalo da osuđuju ili shvataju lično. Samo ostanite sa ženom kroz emocionalne talase. Seks sa nekim ponekad može da izazove duboku, emocionalnu vezu, a žene mogu da reaguju na to u trenu, samo je zagrlite i opustite se.

Budite otvoreni za više

Mnoge žene i ne slute da mogu da dožive višestruki orgazam jer se često dešava da nakon što su muškarci doživeli orgazam, pomisle da su žene već odavno doživele svoj, ali šta ako nisu? Ostanite povezani čak i ako niste u erekciji. Neki muškarci misle da su vam potrebni super-tehnički trikovi da biste bili veliki ljubavnici, a to svakako pomaže. Ali većina žena više od svega žudi za vašim besprekornim prisustvom da vam širom otvori svoje telo, um i duh. Ne zaboravite da proširite svoju želju za seksom sa suprugom tokom dana. Ovo može biti seksi poruka, senzualni dodir dok ona priprema ručak, ili čak samo pogled na njeno lice pun obožavanja kad god uradi nešto što vas podseća zašto je volite.

