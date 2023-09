Ove 4 ‘nevidljive‘ navike mogu da unište svaku vezu, tvrdi terapeutkinja

Razmišljajući o sadašnjoj ili bivšoj vezi, možda možete da odredite nekoliko stvari koje nikad ne biste trebalo da kažete ili uradite u vezi – poput prozivanja, prevelikog kritikovanja ili postavljanja ultimatuma. Međutim, mnoge loše navike koje s vremenom mogu uništiti vezu daleko su manje očigledne ili namerne.

Prema terapeutkinji za parove Elizabet Ernšou, neki od ovih nevidljivih uništavača odnosa mogu da proizađu iz dobrih namera, što je razlog više zašto ih je tako teško prepoznati u trenutku. Dakle, ako smatrate da radite sve kako treba u vezi, ali i dalje osećate napetost između sebe i partnera, možda je kriva neka od ovih navika.

Odrađujete većinu zajedničkih obaveza

Izrazito neravnomerna podela zadataka koje vi i partner imate, bilo da su to kućani poslovi, briga o detetu, planiranje putovanja ili čak male stvari poput odgovaranja na zajedničke pozive, sigurno će s vremenom degradirati kvalitet vašeg partnerstva.

– Ono što često vidim je da na početku veze ili nakon što dvoje ljudi počne da žive zajedno, jedna osoba previše odrađuje pa je ona ta koja uvek menja toalet papir, pere sudove, skuplja čarape, i to nije ništa strašno jer voli svog partnera i to je lako uraditi. Ali, do problema može doći vrlo lako. Život počinje da se zaoštrava i morate da se nosite s karijerom, ili decom, selidbama.. I onda osoba koja nastavlja da se brine o svemu može lako da postane ogorčena – kaže Ernšou.

Naravno, nije jednostavno postići uravnoteženu podelu tih zadataka pre nego što dođete do tačke pucanja. Iako možda nekad želite da uradite nešto za svog partnera, to je svakako dobra stvar, kad postane obrazac u vezi da se brinete za većinu ili sve zajedničke obaveze, to s vremenom postaje iscrpljujuće i neodrživo, kaže Ernšou. I na kraju počnete da se pitate zašto ste jedini koji to radite, kaže ona. Recite odmah i provedite iskren razgovor sa svojim partnerom kako biste pronašli pravednije rešenje za kućne poslove i zadatke.

Previše hobija, aktivnosti i projekata

Odlično je biti zanimljiva osoba koja voli razne stvari, a super je i ako ste u vezi s takvom osobom. Ali kada spojite svoje živote, ukupan broj svih aktivnosti, hobija i projekata može biti preveliki. Ako saberete svoje projekte, njegove hobije i aktivnosti koje radite zajedno i dođete do brojke koja nije unutar razumnih granica, tako možete smanjiti kvalitet vašeg odnosa. Ernšou to često vidi među parovima koji imaju karijere.

– Jedan je lekar, a drugi finansijski savetnik ili je jedan učitelj, a drugi novinar, i oni su izuzetno zauzeti, ali takođe, imaju milion interesovanja. Kad ih pitam kakav je njihov svakodnevni život, reći će mi: ‘Ustajemo u 5:00 ujutro, idemo vozom u grad, idemo na posao, vraćamo se kući, a onda moram na čas joge, a moj partner na trčanje, nakon toga idemo u prodavnicu jer upravo sada renoviramo kupatilo, a zatim raspremamo stvari, a onda pokušavamo da zajedno gledamo TV, ali imam 80 mejlova, tako da smo na svojim kompjuterima‘ – rekla je. Dodaje da se onda pitaju zašto su izgubili osećaj intimnosti ili se stalno svađaju.

Zato je važno, kaže, razgovarati koliko će vremena bilo koja nova aktivnost oduzeti i hoće li vam oduzeti vreme koje je samo za vas dvoje. Problem je kad kažemo „da“ svim stvarima bez stvarnog razmišljanja o tome kako će uticati na celokupnu sliku. Prema njenom iskustvu, to se često događa parovima u kojima oboje pokušavaju da budu istinska podrška jedno drugom u novim interesovanjima, što je dobra stvar. Ali činjenica je da svi imamo 24 časa tokom dana i treba da budemo ekonomičniji s vremenom.

– Razgovarajte o tome koliko će vremena realno trajati nova stvar i hoće li oduzeti vreme nečemu što je važno za vas dvoje – kaže ona.

Spisak svih stvari koje svako od vas radi svakodnevno (uključujući vreme koje provodite zajedno, a koje ljudi obično izostavljaju) takođe vam može pomoći da shvatite kako najbolje postaviti prioritete.

Dopuštate da vam se stres nakupi

Ako ste se ikada posvađali samo da biste na kraju rekli: „Nisi ti u pitanju, samo sam pod stresom zbog toga i toga“, znate kako individualni stres može da se infiltrira u dinamiku odnosa. Ali pokušaj zadržavanja stresa u sebi, umesto pronalaska vremena da ga podelite s partnerom, zapravo može pogoršati situaciju.

– To se obično manifestuje na jedan od dva načina. Postoji osoba čiji unutrašnji stres uzrokuje da se ponaša mrzovoljno ili razdražljivo, a postoji i osoba koja se samo zatvori i izoluje. Obe navike su loše i teško ih se možemo rešiti jer su to prirodne strategije suočavanja sa stresom. Ali takođe će s vremenom stvoriti nepotrebnu napetost i udaljenost – kaže Ernšou.

Protivotrov? Iskoristite svoje partnerstvo kako biste zajedno prebrodili stres, umesto da dopustite vas on uništi. To zahteva da se obe osobe posvete kratkom dnevnom razgovoru o stresu koji svako od njih možda oseća.

– Postavite jednostavna pitanja svom partneru, poput ‘Šta ti najviše smeta u vezi s tim?‘ i dopustite mu da se izduva bez pokušaja da ponudite rešenja ili savet – ističe Ernšou. Ako radite ovo jedno za drugo svaki dan (ili po potrebi), to može sprečiti da se ponašate razdražljivo ili da se udaljite kad god ste pod pritiskom.

Nemate granica oko korišćenja tehnologije

Pre nego što zakolutate očima na savet „odmaknite se od mobilnog“, znajte da to ne znači da u potpunosti treba da prestanete da ga koristite. Ključno je samo osigurati da se tehnologija ne uvuče između vas u trenucima koji bi inače bili odlični za povezivanje.

– Većina ljudi ne shvata koliko veliku ulogu igra tehnologija u njihovom danu. Ujutro se probude i sede s partnerom tokom doručka, ali čitaju objave na društvenim mrežama, a zatim odgovaraju na poruke i slušaju podcast dok se spremaju – kaže Ernšou. Dodaje da je zbog rada na daljinu za mnoge granica između posla i kuće mutnija nego ikad te se mnogi i tokom večeri i dalje bave mejlovima i obavezama s posla. Nakon što dan završi, lako je samo nastaviti da budete uz tehnologiju, bez obzira na radno mesto.

– Možda sedite zajedno na kauču, TV je upaljen, ali vi ste i dalje svako na svojim uređajima i u svojim mislima – kaže Ernšou. Dodaje da ipak ne misli da je tehnologija uvek loša stvar za vezu.

– Dvoje ljudi može ležati u krevetu i gledati zajedno smešne klipove, to zasta može da podstakne povezanost – objašnjava ona.

Tek kada vam postane navika da je svako na svom mobilnom i laptopu celo veče, odnosno u vreme kada biste mogli nešto zajedno da radite, tada stvari mogu da krenu nizbrdo. Kako biste to izbegli, Earnshaw predlaže razgovor u kojem ćete zajedno postaviti granice u korišćenju tehnologije i dogovorite u kojim slučajevima ćete je koristiti. Na primer, ako oboje provodite nedeljno jutro u krevetu tiho na telefonu, možete predložiti da zajedno počnete da rešavate ukrštenicu u krevetu ili da čitate smešne tvitove naglas kao da jedno drugome čitate novine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.