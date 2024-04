Ove rečenice “ubijaju” svaku vezu i brak, ne izgovarajte ih!

Kortni Voren, psihološkinja školovana na Harvardu i autorka knjige „Letting Go of Your Ex”, koja je 20 godina radila sa parovima, otkrila je da je prezir najštetniji za komunikaciju sa partnerom.

Evo šta je Kortni Voren napisala o preziru u vezama.

„Prezir je uverenje da je osoba ispod vas, bezvredna ili da zaslužuje podsmeh i ismevanje. Kada neko gaji prezir prema svom partneru, oseća i da ga opravdano ponižava, posramljuje ili povređuje“.

„Uništio si mi život“ i druge

Jedna fraza koja odražava prezir i koju sam najčešće videla kako uništava odnose je: „Voleo(la) bih da se nikada nismo sreli“.

Evo još nekih fraza u kojima bi se mogao pojaviti prezir

„Uništio si mi život.“

„Ti si smetnja.“

„Nije me briga šta misliš ili kako se osećaš.“

„Ti si patetičan.“

„Nisi vredan mog vremena.“

„Duguješ mi. Trpeo(la) sam te godinama.“

„Da nismo imali decu, do sada bih te ostavio(la)

„Gadiš mi se.“

„Niko drugi te ne bi želeo.“

Neverbalni gestovi koji mogu da unište vezu

Prezir se takođe može preneti neverbalnim gestovima, poput prezirnog govora tela ili dramatičnog prevrtanja očima.

Sve ovo služi da se druga strana omalovažava i tako se stvara razlika u moći. To na kraju može da uništi temelje zdrave romantične veze i dovede do nižeg zadovoljstva.

Kako stvoriti zdraviju dinamiku odnosa

Ako otkrijete da osećate prezir prema svom partneru, postoje načini da se borite protiv toga kako to ne bi naškodilo vašoj vezi.

Pauza. Kada se osećate uzbuđeno ili emocionalno uznemireno, odvojite trenutak pre nego što bilo šta kažete. Pažljivo birajte reči i gledajte da komunicirate sa poštovanjem i ljubaznošću.

Preuzmite odgovornost. Ovo uključuje priznavanje vaših izbora, vaših obrazaca i vašeg angažovanja.

Izvinite se. Iskreno recite da vam je žao kada uradite nešto loše i uvredljivo.

Naučite da se produktivno raspravljate. Vi i vaš partner ste tim. Cilj je da komunicirate na načine koji potvrđuju vašu posvećenost, želju za povezivanjem i međusobno poštovanje.

Iskoristite svoju ljubav prema partneru. Kada želite da ga kritikujete ili promenite, setite se zašto ste se uopšte spojili pre nego što date konstruktivne povratne informacije.

„Najčešći savet koji dajem ljudima je da pokušaju da pronađu zahvalnost. Uvek možemo nešto naučiti iz nesuglasica u našim odnosima. Potražite nešto pozitivno što možete oduzeti od svake interakcije, čak i ako je proces uznemirujuć“, kaže Kortni Varen, a piše CNBC.

